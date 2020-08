RIVA DEL GARDA – FIERECONGRESSI * “ SPIAGGIA OLIVI SUMMER “: « LA STRUTTURA RIAPRE CON UN NUOVO CALENDARIO DI SERATE-EVENTO, DAL 27 AGOSTO AL 20 SETTEMBRE »

Dopo il lungo periodo di lockdown e sulla scia del percorso di ripartenza che gradualmente si sta delineando, Riva del Garda Fierecongressi è in procinto di aprire le porte e gli spazi di Spiaggia Olivi per ospitare “Spiaggia Olivi Summer”, nuova kermesse estiva che prevede sette serate-evento organizzate dal 27 agosto e al 20 settembre, nell’ambito di Notte di Fiaba e Garda Jazz Eventi.

Un’attesa novità per la città di Riva del Garda, che fa seguito alla pausa imposta dal particolare momento storico che stiamo vivendo, durante il quale Riva del Garda Fierecongressi ha ripristinato la storica qualità architettonica di Spiaggia Olivi rigenerando le strutture e gli ambienti attraverso opere di riqualificazione, tinteggiatura e manutenzione degli impianti.

Assieme agli spazi di Spiaggia Olivi si riapre quindi la partita della sua rinascita, che nel progetto del nuovo ente gestore si gioca attraverso lo sviluppo di due anime complementari, l’una legata agli eventi del territorio, che si traduce nel dare spazio ad attività funzionali alla stagione turistica, l’altra affine al mondo degli eventi aziendali e privati, che rappresenta il core business di Riva del Garda Fierecongressi.

“In attesa di poter riprendere a pieno regime le attività e tornare a ospitare eventi, abbiamo colto l’occasione per curare e completare i lavori di manutenzione di Spiaggia Olivi, per trovarci pronti a rilanciarne il progetto che vede come obiettivo principale la promozione della location per eventi privati, corporate e associativi, al fine di ampliare l’offerta congressuale e fieristica con una sede prestigiosa e ideale per meeting, convention, cerimonie e ricevimenti. Un obiettivo che si affianca alla valorizzazione del legame con la città che caratterizza la struttura, dando spazio a eventi estivi e culturali in collaborazione con le associazioni del territorio, come nel caso di Spiaggia Olivi Summer, per fare vivere la location durante tutto l’arco dell’anno”, dichiara il Presidente di Riva del Garda Fierecongressi Roberto Pellegrini.

A entrare nel merito dell’iniziativa estiva, la Direttrice Generale della Società Alessandra Albarelli: “Sulla scorta degli obiettivi che ci siamo posti per Spiaggia Olivi, dal momento che non è ancora possibile accogliere eventi privati e afferenti al settore congressuale-fieristico, per l’estate abbiamo scelto di riaprire la location, adeguatamente organizzata in base alle nuove regole di sicurezza e distanziamento, al fine di far vivere questi spazi in occasione di due eventi molto importanti per la città. Spiaggia Olivi Summer prevede sette serate, di cui quattro in occasione di Notte di Fiaba e Luminaria, in cui si assisterà a un incredibile light show grazie a un’installazione collocata nell’anfiteatro sull’acqua. Le altre serate si inseriscono invece nel programma speciale Garda Jazz Eventi, che fa seguito al Garda Jazz Festival per offrire nuovi suggestivi momenti di musica dal vivo”.

Spiaggia Olivi Summer prenderà quindi il via a fine mese: da giovedì 27 fino a domenica 30 agosto la location sarà irradiata dalla magia di Notte di Fiaba e Luminaria, grazie alla partnership con il Comitato Manifestazioni Rivane. Protagoniste saranno le fiamme, le luci e l’acqua, che si intrecceranno in un gioco di riflessi coreografico ispirato ai personaggi e alle vicende della fiaba slava “L’uccello di fuoco”. Ogni sera, previsti lounge bar con apertura alle ore 18.30 e Light Show a partire dalle ore 20.30.

A seguire, da venerdì 18 a domenica 20 settembre, l’iniziativa prosegue in partnership con la Scuola Musicale Alto Garda (SMAG) nell’ambito di Garda Jazz Eventi per regalare occasioni di musica e divertimento invitando talentuosi artisti del jazz. Per queste serate, previsti lounge bar con apertura alle ore 20.00 e inizio delle esibizioni musicali alle ore 21.15.

Venerdì 18 settembre, serata jazz e swing con Chiara and The Swing Brothers, gruppo acustico che propone un repertorio incentrato sugli standard jazz della tradizione americana intrecciati alle più celebri melodie italiane.

Sabato 19 settembre sarà la volta delle sonorità jazz e blues dei Roots Magic, noto quartetto di jazz italiano il cui stile attinge al profondo blues evolvendo fino al jazz creativo degli anni ‘60 e ‘70, che presenterà a Spiaggia Olivi l’ultimo album “Take Root Among the Stars”.

Domenica 20 settembre, atmosfera elegante e suggestiva dalle sfumature jazz e pop con il trio Alice in Wonderland, che inviterà a ripercorrere la storia di brani indimenticabili interpretando i due generi musicali in chiave acustica.

L’ingresso a tutte le serate è libero e i posti sono limitati a garanzia del rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione vigenti. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web www.sosummer.it.