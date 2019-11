CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE * SICUREZZA ONLINE: « IL PRESIDENTE PACCHER HA INCONTRATO IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA POSTALE, IL VICE QUESTORE ALBERTO DI CUFFA »

Sicurezza online: una partita sempre aperta. Il Presidente del Consiglio regionale, Roberto Paccher, ha incontrato il dirigente della Polizia postale, il Vice Questore Alberto Di Cuffa

La sicurezza in rete è uno dei temi più importanti e discussi di questi anni: dal gioco d’azzardo, alle truffe telematiche, sono molti i pericoli nei quali i cittadini possono imbattersi navigando nel web.

Problemi con i quali si deve confrontare quotidianamente Alberto Di Cuffa, Vice Questore della Polizia di Stato, che da qualche settimana ha preso servizio come Dirigente del Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Trentino-Alto Adige/Südtirol. Oggi, 5 novembre, in Piazza Dante a Trento, l’incontro con il Presidente Roberto Paccher: una visita cordiale, di reciproca conoscenza, durante la quale si è parlato della complessa e delicata attività della Polizia Postale, impegnata, tra le altre cose, nel contrasto dei reati telematici che vanno dalle frodi al gioco d’azzardo, alla pedopornografia, che vengono compiuti in quel mondo complesso e di difficile controllo che è la rete internet.

Il Presidente Paccher, nell’augurare buon lavoro al Vice Questore, ha ringraziato Di Cuffa per quanto la Polizia Postale ha fatto e sta facendo, sia attraverso il lavoro di vigilanza, sia attraverso la prevenzione, informando i cittadini e lavorando anche nelle scuole per spiegare ai più giovani i rischi e i pericoli della rete.