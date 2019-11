PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * A22 E OLIMPIADI 2026: « KOMPATSCHER A ROMA IL 6 E IL 7 NOVEMBRE, FOCUS SUI FONDI DESTINÀTI ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI PUBBLICI ED ALLE INFRASTRUTTURE »

La Giunta ha inoltre condiviso la strategia in vista della fitta agenda di incontri programmati dal presidente Kompatscher a Roma per le giornate di mercoledì e giovedì, 6 e 7 novembre. All’ordine del giorno di domani ci sarà un incontro con i ministri alle infrastrutture Paola De Micheli e allo sport Vincenzo Spadafora alla presenza del Comitato olimpico al completo: si parlerà non solo degli organismi di gestione di Milano Cortina 2026 ma anche dei fondi destinati alla realizzazione delle infrastrutture e delle strutture olimpiche.

Per giovedì è invece fissata l’assemblea dei soci pubblici di A22 dove la delegazione regionale al completo presenterà alla ministra “una soluzione condivisa per la liquidazione delle quote dei soci privati, per poter finalmente dare corso alla gestione dell’infrastruttura e realizzare gli investimenti programmati” ha detto il presidente Kompatscher. In calendario è fissata per mercoledì mattina anche la Conferenza nazionale delle autorità di Protezione civile, alla quale prenderà parte il presidente in sostituzione del suo vice Arnold Schuler.

All’ordine del giorno sono previsti interventi del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del capo Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli. Il presidente Kompatscher parteciperà infine giovedì alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.