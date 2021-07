CASSA RISPARMIO DI BOLZANO * AREA D’ATTESA: « L’INNOVATIVO CONCEPT DI FILIALE DELLA SPARKASSE HA OTTENUTO RICONOSCIMENTI E APPREZZAMENTI A LIVELLO INTERNAZIONALE »

Innovativo concept di filiale Sparkasse: riconoscimento a livello internazionale. L’innovativo concept di filiale della Sparkasse-Cassa di Risparmio di Bolzano ha ottenuto riconoscimenti e apprezzamenti a livello internazionale. Così, le rinomate riviste specializzate internazionali “Retail Design International” e “STORE BOOK 2021” hanno dedicato, nella loro ultima edizione, ampio spazio al tema.

La pubblicazione “Retail Design International”, di oltre 220 pagine, edita in lingua inglese e tedesca, presenta nella sua sesta edizione i “concetti coraggiosi” realizzati nel Retail. In merito all’innovativo concept di filiale di Sparkasse, realizzato insieme a “Interstore I Schweitzer”, la rivista specializzata scrive tra l’altro:

“La qualità dell’accoglienza è maggiore per valorizzare l’aspetto relazionale e consulenziale e per sottolineare il ruolo della banca come punto d’incontro per la comunità locale. Il nuovo concetto di spazio avvicina dipendenti e clienti tra di loro ed enfatizza il focus sulla consulenza personalizzata. L’accogliente salotto nell’area d’attesa open space, da il benvenuto alla clientela.”

Editore di Retail Design International è Jons Messedat, architetto, designer e scrittore. Grazie alla sua esperienza in materia di “Corporate Identity costruita” è richiesto da aziende che operano a livello globale, come membro di giuria in concorsi di architettura e design, e da Università in Germania, Svizzera e negli Stati Uniti. La rivista viene pubblicata da Avedition, una casa editrice specializzata in architettura e design fondata nel 1992.

Nella pubblicazione STORE BOOK 2021, invece, considerata il “Best of” del design negli store a livello internazionale, vengono presentati 50 progetti in tutto il mondo. Si tratta dell’ultima edizione, l’ottava della serie, che l’unione tedesca delle aziende attive nel settore dell’allestimento e arredamento di spazi Retail DLV (Deutscher Ladenbau Verband) pubblica annualmente dal 2014. La gamma dei concetti presentati è ampia. Sono presenti moltissimi settori con progetti eccezionali. Accanto ad esempio allo shop del museo di Castel Ludwigsburg in Germania e shop futuristici in Asia trova spazio anche l’innovativo concept di Sparkasse. Tra oltre un centinaio di progetti presentati, sono stati selezionati i 50 migliori approcci a livello mondiale.

Innovatives Filialkonzept der Sparkasse: Anerkennung auf internationale Ebene.

Das innovative Filialkonzept der Sparkasse findet auf internationaler Ebene Anerkennung und Beachtung. So haben die renommierten internationalen Fachzeitschriften „Retail Design International“ und „STORE BOOK 2021“ in ihrer letzten Ausgabe ausführlich darüber berichtet.

Die über 220 Seiten dicke, auf Englisch und Deutsch erschienene Publikation „Retail Design International“ präsentiert in der sechsten Ausgabe „mutige Konzepte“ in der gesamten Retail- Branche. Zum innovativen, in Zusammenarbeit mit Interstore I Schweitzer entwickelten Filialkonzept der Sparkasse schreibt die Fachzeitschrift unter anderem:

„Die Aufenthaltsqualität wird gesteigert, um die tägliche Kundenbetreuung aufzuwerten und die Funktion der Bank als Treffpunkt für die lokale Gemeinschaft zu betonen. Das neue Raumkonzept bringt Mitarbeiter und Kunden näher zusammen und veranschaulicht, dass der Fokus auf der persönlichen Beratung liegt. Einladende Loungemöbel im offenen Wartebereich vermitteln Kunden das Gefühl, willkommen zu sein.“

Herausgeber von „Retail Design International“ ist Jons Messedat, Architekt, Designer und Autor. Seine Expertise über „gebaute Corporate Identity“ ist gefragt bei global agierenden Unternehmen, als Jurymitglied in Architektur- und Designwettbewerben sowie an Hochschulen in Deutschland, der Schweiz und den USA. Die Publikation erscheint im Verlag Avedition, ein Fachverlag für Architektur und Design, der 1992 gegründet wurde.

Im STORE BOOK 2021 hingegen, das als „Best-of“ des internationalen Store-Designs gilt, werden 50 Projekte weltweit vorgestellt. Die kürzlich erschienene Ausgabe ist das achte Buch in der Reihe, die der DLV (Deutscher Ladenbau Verband) seit 2014 jährlich herausgibt. Die Bandbreite der vorgestellten Konzepte ist groß. Es sind sehr viele Branchen mit außergewöhnlichen Projekten vertreten. Der Museumsshop im Residenzschloss Ludwigsburg sowie futuristische Läden aus Asien haben es ebenso wie die Südtiroler Sparkasse ins Buch geschafft. Aus über hundert eingereichten Projekten wurden die fünfzig weltweit herausragenden Konzepte ausgewählt.