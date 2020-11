PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FERROVIA TRENTO-MALÉ: « SERVIZIO SOSPESO DOMENICA 15 DICEMBRE, LE CORSE SARANNO SOSTITUITE CON AUTOBUS » (ORARI)

I treni verranno sostituiti da autobus con gli stessi orari. Orari disponibili online. Ferrovia Trento-Malé, servizio sospeso domenica 15 dicembre

Domenica 15 novembre è sospeso il transito dei treni sulla ferrovia Trento – Malé. Le corse saranno sostituite con autobus che potrebbero subire qualche ritardo rispetto agli orari di fermata. Gli utenti sono invitati a verificare online l’ubicazione delle fermate sostitutive; il coefficiente di riempimento degli autobus non potrà superare il 50%. Il servizio sostitutivo, a cura di noleggiatori privati, non consente le prenotazioni per comitive e il trasporto di biciclette.

Tutte le informazioni sono disponibili all’indirizzo