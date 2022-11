CASAPOUND ITALIA TRENTO * GENDER R-EVOLUTIONS: « NOSTRO BLITZ A SOCIOLOGIA, APPESI MANIFESTI DI PROTESTA CONTRO IL CAMBIO DI SESSO »

11.07 - giovedì 24 novembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Gender R-Evolutions a Trento. Blitz di CasaPound Italia a Sociologia

CasaPound Italia Trento contro il convegno Gender R-Evolutions. Il movimento ha affisso nella serata di mercoledì, manifesti di protesta nei confronti del convegno che si terrà nei prossimi giorni all’Università di Sociologia, un appuntamento organizzato dal Centro di Studi Interdisciplinari di Genere con lo scopo di diffondere la cultura gender.

“Un convegno che oltrepassa il ridicolo, in cui si tratteranno temi volti unicamente ad oliare gli ingranaggi della propaganda gender – queste le parole in nota di Filippo Castaldini, coordinatore regionale di CasaPound Italia – complice di tutto l’Università di Trento e la facoltà Sociologia che finanzia e offre ospitalità all’evento dando voce a chi normalizza il cambio di sesso senza parlare dei gravi rischi per chi lo subisce, a chi parla di de-costruzione del corpo, della genitorialità e di tecniche di riproduzione nel mondo gender, facendo finta di non alimentare un mercato mostruoso che gioca sulla salute delle persone e sul corpo della donna”.

“Per il mondo LGBT la donna è un parcheggio, un supermercato dove viziati uomini facoltosi comprano ciò che la natura e l’identità non contemplano, la nostra è una battaglia a sostegno dell’identità, della bellezza nella complementarietà dei sessi, del rispetto del corpo della donna, della madre.

Sostenere questa penosa propaganda significa strizzare l’occhio ad un mercato che ingrassa sulla salute e sulla vita delle persone, un mercato nel quale vengono promosse operazioni per il cambio di sesso senza menzionare i gravissimi effetti post operatori che si possono avere con oltre il 67% di complicanze, un mercato nel quale la donna si riduce ad un mero strumento di riproduzione, mercificandone il corpo. Se questo è il loro progesso preferiamo rimanere dall’altra parte.