PD – TRENTINO * ASSEMBLEA PROVINCIALE: « OK A CHIEDERE AL PD NAZIONALE CHE LA FASE CONGRESSUALE POSSA PER IL TRENTINO ESSERE AVVIATA, NON APPENA CONCLUSE LE ELEZIONI REGIONALI DELL’OTTOBRE 2023 »

giovedì 24 novembre 2022

L’assemblea provinciale del Partito Democratico del Trentino ha approvato ieri sera (23 novembre) con 43 voti favorevoli e 11 contrari (3 non partecipanti) il documento del coordinamento provinciale che propone di “chiedere al PD nazionale che la fase congressuale apertasi a livello nazionale possa, per il Trentino, essere avviata non appena concluse le elezioni regionali dell’ottobre 2023”.