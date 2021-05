MIUR * ISTRUZIONE: « IL MINISTRO BIANCHI HA FIRMATO CON I SINDACATI IL “ PATTO PER LA SCUOLA AL CENTRO DEL PAESE “ » (ALLEGATO PDF)

Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha firmato questa sera a Palazzo Chigi, con le Organizzazioni Sindacali, il “Patto per la Scuola al centro del Paese”.

“Sono convinto che la via intrapresa, quella del dialogo e del Patto – ha dichiarato il Ministro -, resti la via necessaria per trovare delle soluzioni per il Paese. Questo Patto è la base per gli sviluppi successivi. Vogliamo andare avanti e quindi prendiamo questo come un punto di partenza, che abbiamo costruito insieme, per rimettere la scuola al centro”.