CIA (FDI – TRENTINO) * PERGINE VALSUGANA – RACCOLTA FIRME: « AL VIA LA PETIZIONE PER CHIEDERE IL TRASFERIMENTO DELL’IMPIANTO DI TERMO OSSIDAZIONE DEI RIFIUTI DAL CENTRO ABITATO »

Raccolta firme – Cia (FdI): “Petizione che parte dal basso per chiedere il trasferimento dell’impianto di termo ossidazione dei rifiuti dal centro abitato di Pergine Valsugana”.

Nelle prossime settimane, in occasione del mercato del sabato a Pergine Valsugana, il locale Circolo di Fratelli d’Italia organizza presso il proprio gazebo (all’angolo tra via Cesare Battisti, via S. Pietro e via III novembre) una raccolta firme per chiedere il trasferimento dell’impianto di termo ossidazione di rifiuti dai capannoni ex Impa siti in viale dell’industria, al centro integrato AMNU SpA delle raccolte differenziate in località Ciré (fraz. Di Pergine Valsugana).

La sezione locale del partito guidato dalla Presidente Giorgia Meloni ha deciso di attivarsi in seguito a molte segnalazioni ricevute da parte dei cittadini perginesi, che vogliono evitare il sorgere di questo tipo di impianti in zone abitate.

Le firme raccolte verranno consegnate all’Amministrazione comunale di Pergine Valsugana e al Presidente del Consiglio provinciale.

*

Cons. Claudio Cia

Presidente del Circolo di Pergine Valsugana di Fratelli d’Italia