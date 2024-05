CAL – TRENTINO * SOCIETÀ IN HOUSE “APPROVATO IL BILANCIO 2023, CONFERMATO ALLA GUIDA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI”

20.09 - mercoledì 15 maggio 2024

È l’immagine di una società finanziariamente in salute, e proiettata verso l’ulteriore rafforzamento dei servizi agli Enti locali soci, quello che esce dall’assemblea del Consorzio dei Comuni Trentini, convocata oggi presso la sede di Via Torre Verde per l’approvazione del bilancio ed il rinnovo delle cariche sociali.

Il Consorzio, partecipato da tutti i Comuni, dalle Comunità e dai Consorzi BIM, consolida, dopo la trasformazione in società in house avvenuta nel 2018, il proprio ruolo di ente di sistema delle Autonomie locali trentine, coniugando la funzione di rappresentanza istituzionale con quella di supporto concreto all’operatività degli Enti soci, oltre che di propulsore d’innovazione nei processi amministrativi e nelle relazioni con i cittadini.

“I risultati raggiunti nel 2023 – ha affermato il Presidente, che ha ringraziato per la fiducia espressa nei suoi confronti con il rinnovo dell’incarico – confermano come il Consorzio sia un importante punto di riferimento per gli Enti soci, con una crescita basata su un’organizzazione in continua evoluzione, impegnata costantemente su progetti innovativi di ampio respiro che si affiancano all’attività ordinaria”.

L’attività di servizi del Consorzio è stata caratterizzata, nel 2023, dall’avvio dell’implementazione, presso la quasi totalità degli Enti locali trentini, di un esteso catalogo di servizi digitali innovativi volti a migliorare l’interazione con i cittadini attraverso il canale web, nell’ambito delle azioni finanziate dalla Missione 1 del PNRR.

Un frangente nel quale è emersa – ancora una volta – la capacità della Società di essere volano di innovazione per l’intero sistema degli Enti locali trentini, i quali hanno appunto beneficiato delle azioni di costante supporto e accompagnamento poste in essere dal Consorzio dei Comuni, in partnership con Trentino Digitale s.p.a., per l’accesso a tale opportunità.

In costante ascesa risulta anche la richiesta di servizi al Consorzio, sia negli ambiti di attività consolidati, come la formazione di amministratori e dipendenti e la gestione economica del personale, che nei settori di più recente potenziamento, quali la gestione degli appalti per conto delle Amministrazioni socie ed il servizio Privacy-RPD, senza trascurare l’attività di supporto giuridico – amministrativo e di relazione con i livelli di governo provinciale, regionale e statale che la Società presidia in tutte le materie di competenza degli Enti locali.

Significativo è stato anche l’impegno a supporto dell’attività istituzionale del Consiglio delle autonomie locali nell’attuale fase di avvio della nuova Legislatura provinciale.

Nell’ottica di mantenere l’omogeneità fra la governance del Consorzio dei Comuni Trentini e quella del Consiglio delle autonomie locali, il Sindaco di Ville di Fiemme ed il Sindaco di Pinzolo, rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Consiglio delle autonomie locali, sono stati confermati alla Presidenza e Vice Presidenza del Consorzio.

Completano il Consiglio di amministrazione della Società, la Sindaca di Riva del Garda e la Sindaca di Valdaone, riconfermate nella carica, ed il Sindaco di Trento, che succede al Presidente della Comunità Vallagarina, a cui l’Assemblea ha tributato un caloroso ringraziamento per l’impegno pluriennale, prestato nell’Organo di governo della Società. Il Consiglio di amministrazione, così rinnovato, si farà carico della gestione del Consorzio sino all’elezione della nuova Giunta del Consiglio delle autonomie locali, a seguito delle prossime elezioni comunali.