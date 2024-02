CENTO PER CENTO ANIMALISTI * FUGATTI E TRENTINO: « “ORSI STERMINATI ANDREA E CHICO DIMENTICATI“, IL NOSTRO STRISCIONE ALLA SEDE DELLA LEGA DI ALA »

07.36 - lunedì 26 febbraio 2024

Fugatti è leghista, e la Lega è il partito più ostile verso Animali, Natura, Ambiente. E questo non solo perché rappresenta i cacciatori e molti allevatori, ma anche perché la sua linea si basa sull’ignoranza e sulla mentalità della parte più arretrata della popolazione.

La Lega fa danni non solo in Trentino, ma ovunque abbia voce in capitolo. Già l’estate scorsa Salvini aveva proposto norme più “dure” contro gli Animali Liberi.

La componente leghista in Commissione Trasporti ha bloccato il divieto di sfruttare i Cavalli nel traino delle “botticelle” per turisti. Così è stato bloccato il provvedimento volto a inasprire le pene per chi maltratta gli Animali, mentre viene spinta avanti la proposta Bruzzone detta “caccia selvaggia”.

Infine nel Veneto, a presidenza leghista, stanno abbattendo centinaia di alberi secolari a Cortina per costruire una nuova pista di bob. L’elenco sarebbe ancora lungo. E il Trentino è la regione che detiene il record negativo.

Per questo, militanti di CENTOPERCENTOANIMALISTI, nella notte tra il 25 e 26 febbraio, hanno affisso uno striscione alla sede della lega di Ala (Trento): “ORSI STERMINATI, ANDREA E CHICO DIMENTICATI! FUGATTI E TRENTINO SARETE GIUDICATI!”.

Il testo si riferisce a Andrea Papi, morto per l’incapacità dei politici trentini di gestire il rapporto tra umani e Animali Liberi; e a Chico Forti, trentino, da anni in galera negli USA dopo un processo molto discutibile, per il quale Fugatti non ha mai compiuto un’azione incisiva, si è sempre limitato a riunioni di routine sulla questione. Entrambi rimossi dalla coscienza di Fugatti e dei trentini.