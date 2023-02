ASSOCIAZIONE FUTURI COMUNI – TRENTO * PRIMARIE PD: « CONGRATULAZIONI AL NUOVO SEGRETARIO DAL RÌ, ORA UNITI PER VINCERE »

13.11 - lunedì 27 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

PRIMARIE PD, CONGRATULAZIONI AL NUOVO SEGRETARIO.

Come Futuri Comuni esprimiamo le nostre più sentite congratulazioni al nuovo segretario provinciale del Partito Democratico Alessandro Dal Rì.

A lui auguriamo buon lavoro per la costruzione di un progetto inclusivo e innovativo per portare l’Alleanza Democratica per l’Autonomia, allargata alle forze civiche, al governo della Provincia.

Le primarie di domenica scorsa hanno rappresentato un momento bellissimo di democrazia e di mobilitazione dal basso. Ottimo il dato sull’affluenza.

Il Partito Democratico ancora una volta ha dimostrato che non bisogna avere paura di dare la parola ai territori e agli elettori. Solo da un reale coinvolgimento dei cittadini sui temi e sulle proposte possiamo costruire l’alternativa all’attuale maggioranza in Provincia. Ora uniti per vincere.

Associazione Futuri Comuni