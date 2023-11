MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA”: « TAPIRO D’ORO A FEDEZ, ACCUSATO DA MORGAN DI AVERLO “EPURATO” DA ‘X FACTOR’ »

18.41 - mercoledì 22 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Fedez, dopo le dichiarazioni rilasciate all’inviato del tg satirico da Morgan (vedi servizio), che ha accusato il marito di Chiara Ferragni di essere uno dei principali responsabili del suo allontanamento da X Factor.

Allora perché Morgan è stato allontanato dalla trasmissione? Fedez chiarisce: «Non è stato mandato via per il “vaffa” ad Ambra, la depressione, il litigio con Dargen o la battuta su Ivan Graziani. Sky è stata costretta a cacciarlo per dei comportamenti gravissimi che ha tenuto nei confronti di altre persone fuori dalla diretta, ma ripresi dalle telecamere». Immagini che, a questo punto, Striscia chiede a Sky di diffondere per fare chiarezza sull’episodio.

«Morgan ha detto cose gravi e io l’ho avvisato: se non smentisce, l’unico luogo che ho per far emergere la verità è un’aula di giustizia. In tribunale dovrà dimostrare ciò che ha detto», continua Fedez, che aggiunge: «Non l’ho toccato, non ho tirato pugni, non ho inveito contro di lui. Semmai è successo il contrario».

Anche sulla presenza di una cricca che decide tutto, Fedez replica: «Ad aprile, quando Sky mi ha detto che stava pensando a Morgan, io ho risposto che non lo avrei voluto. Per precedenti poco professionali e aggressivi nei confronti di una persona. Ma alla fine l’hanno preso». E ancora: «La situazione è stata gestita malissimo fin dall’inizio, vedi l’infelice uscita omofoba “messa a tacere” con una donazione. Sky ieri non ha nemmeno condiviso con noi altri giudici il comunicato stampa e ora, invece, sembra che a cacciare Morgan sia stato il “Licio Gelli” Fedez e la sua P2».

Con questo Tapiro Fedez arriva a quota 9. Il servizio completo stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).

STRISCIA LA NOTIZIA – CANALE 5 – ORE 20.35

TWITTER @Striscia – INSTAGRAM @striscialanotizia – FACEBOOK @Striscia – TIKTOK @striscialanotizia

SITO UFFICIALE DEL PROGRAMMA

www.striscialanotizia.mediaset.it