ASSOCIAZIONE STEVAL * “TRAMBILENO TRA PAESI E PRESEPI”: GIORDANI, « A MOSCHERI DI TRAMBILENO IL 19/12 ALLE 16.00 ANIMAZIONE PER BAMBINI CON IL GRUPPO “CREIAMO A CALLIANO” »

16:16 - 15/12/2021

Nell’ambito della rassegna natalizia “Trambileno tra paesi e presepi” – promossa dal Comune di Trambileno e dal Distretto famiglia della Vallagarina – segnalo in particolare l’appuntamento a Moscheri di Trambileno per domenica 19 dicembre 2021 (organizzato in sinergia tra associazione Steval, Pro Loco Trambileno, Comitato Carnevale Moscheri e Gruppo pensionati e anziani):

ore 16:00 animazione per bambini con il gruppo “Creiamo a Calliano”;

ore 17:00 arriva Babbo Natale

A corredo della manifestazione sarà in funzione un piccolo ristoro.

ore 20:30 Note di Natale – concerto gospel con il coro “Sing the Glory” presso l’Auditorium. (Il coro si esibisce toccando i cuori della gente con l’entusiasmo di chi canta e suona come fosse sempre la prima volta.

Un ensemble di voci e strumenti musicali che si propone di coinvolgere lo spettatore a partire dal proprio nome Sing the Glory. Un dolce imperativo: “Canta la Gloria”).

*

Angela Giordani

Presidente Associazione Steval