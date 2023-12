APT ROVERETO (TN) * “I NATALI DELLA VALLAGARINA”: « APERTA LA BOLLA DEI “SORSI DI NATALE”, L’AREA DEDICATA ALLE MIGLIORI ETICHETTE DELLA ZONA »

07.07 - venerdì 15 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Fine settimana denso di iniziative con “I Natali della Vallagarina”. Di borgo in città, la magia del Natale abbraccia tutta la Vallagarina. Alla bolla “Sorsi di Natale” un sabato con i produttori. Dopo il fine settimana dell’Immacolata da record, ci si avvicina al Natale con un altro week end targato “I Natali della Vallagarina”, il progetto lanciato dall’Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo che mette in sinergia le città e i paesi della valle, ognuno declinando il Natale in base alla propria cultura e alle proprie tradizioni. A Rovereto proseguono fino al 7 gennaio i mercatini nel centro storico, nella città. Lungo la via principale del centro si possono assaggiare tutte le peculiarità della valle e trovare i prodotti tipici e artigianali che caratterizzano il territorio.

Aperta la bolla dei “Sorsi di Natale”, gestita da Apt con i produttori. Al Cortile Urbano di via Roma c’è la possibilità di degustare un buon calice di vino di una delle cinquanta cantine che costellano la valle. Sorsi di Natale è l’area dei mercatini dedicata alle migliori etichette della zona. Saranno presenti i produttori che proporranno degustazioni tematiche all’interno della bolla, posta nel cuore del mercatino di Rovereto, ogni sabato. Il 16 dicembre ci saranno La Cadalora, Tenuta Maso Corno, Azienda Vitivinicola Grigolli Bruno, Azienda Agricola Sondelaite, Lagertal, Cantina Roeno. Proprio i produttori locali racconteranno e faranno assaggiare le loro migliori etichette. E quest’anno le degustazioni saranno accompagnate da un tagliere dove poter assaggiare formaggi e prodotti del territorio. Una carta dei formaggi realizzata grazie alla preziosa collaborazione con Slow Food Valle dell’Adige e Alto Garda.

Il tradizionale mercatino di Natale è arricchito da numerosi eventi, concerti, rappresentazioni teatrali e attività per bambini, tra cui la pista del ghiaccio, aperta dal 12 novembre al 21 gennaio 2024. Quest’anno anche un set fotografico allestito all’interno di una casetta gestito dai ragazzi del progetto RELAB dell’Associazione Ubalda Girella.

Questo fine settimana si segnalano, tra le tante iniziative: sabato alle 11.00 e alle 15.00 “Sogni di sapone” con l’artista delle bolle Luca Cutrupi, spettacolo itinerante in centro città e al Mercatino di Natale. Alle 16.00 “Zampognari delle Dolomiti”, itinerante in centro città e al Mercatino di Natale. Domenica dalle 15.00 alle 18.00 Castagne, brulè e cioccolata calda, a cura del Distretto San Marco in Via Mercerie. Alle 16.00 presepe vivente dell’associazione “La Radice” e concerto del Coro S. Ilario alle Chiesa di S. Marco.

Ad Ala il Natale si svolge nei preziosi palazzi barocchi che caratterizzano l’abitato. Figuranti in costume accompagneranno gli ospiti nelle visite guidate dei palazzi, all’interno dei quali saranno in mostra prodotti artigianali di raffinata fattezza, mentre le famiglie con bambini potranno trascorrere piacevoli pomeriggi giocando e imparando, grazie ai numerosi laboratori organizzati.

Questo fine settimana si segnalano, tra l’altro: sabato alle 11.00 la corsa dei Babbi Natale con ritrovo in piazza S.Giovanni. Dalle 14.30 alle 17.00 a Palazzo Pizzini, laboratorio di lavoretti di Natale dell’Associazione Peter Pan. Alle 15.00 concerto di voci bianche a Palazzo Taddei con il Coro

Castelbarco di Avio e la Filarmonica di Ala. Domenica dalle 15.00 alle 16.00 “Junior Brass Band” a Palazzo Pizzini, intrattenimento musicale dei giovani della Banda sociale di Ala. Alle 17.00 “La posta di Babbo Natale” al Teatro G. Sartori. Si tratta di un musical di Natale. Il Castello di Avio è raggiungibile da Ala e dal borgo omonimo con un comodo bus navetta. Proprio il giardino del Castello ospita per quest’ultimo fine settimana, il suggestivo mercatino di Natale dove si potranno degustare prodotti tipici. A corredo del mercatino anche concerti corali, attività per bambini e visite guidate scandiranno le nove giornate di apertura straordinaria, in un’atmosfera medievale tutta da scoprire. Ma la festa continua anche al di fuori delle mura, con presepi, intrattenimento musicale e visite nel borgo di Sabbionara. Sabato alle 18.00, concerto di Natale, presso la Chiesa S. Maria Assunta, con l’esibizione degli allievi della Scuola Musicale dei Quattro Vicariati. Domenica alle 18.45, presepe vivente con concerto accompagnato da zampogne a cura del Comitato “Uva e Dintorni”.

A Mori sabato alle 15.00 all’Ex Municipio, fiabe di Natale a cura della Biblioteca comunale, alle 20.00 alle Chiesa di Besagno Rassegna con il coro “Fior di Roccia”. A Nomi sta riscuotendo enorme successo il paese dei presepi. Domenica alle 17.00 Babbo Natale incontrerà i bambini che consegneranno le loro letterine con destinazione Lapponia. Alle 17.45, spettacolo “Christmas Circus Show” a cura di Vertical&Dance. A Brentonico sabato alle 17.00, inaugurazione del Natale dell’Albero e Banda XXL in concerto, in via Roma. Domenica alle 15.30, spettacolo “Aspettando il Natale”: intrattenimento musicale per grandi e piccoli presso il teatro Monte Baldo di Brentonico.

Isera, da sempre cittadella lagarina dell’enogastronomia, organizza fino a sabato “Terra Natale”: le bellezze architettoniche delle frazioni del paese diventano lo scenario dove poter assaggiare le specialità locali e i piatti della tradizione e acquistare i doni da mettere sotto l’albero. Tra gli appuntamenti, sabato alle 15.00 a Isera, mercatino di Natale presso il cortile della Fondazione Galvagni e animazione. Alle 17.00, canti e racconti in una notte d’inverno:“Baganate” per le vie del paese.

Per la Destra Adige Nogaredo ospita la pista del ghiaccio “Snowgaredo” con proposte enogastronomiche ed eventi.

A Volano in centro storico sabato e domenica “Aria de Nadal”, apertura dei portoni del paese con offerta enogastronomica e musica tradizionale; per i più piccoli il villaggio di Natale organizzato da Eventone con la partecipazione delle associazioni del territorio. Domenica alle 17.00 , arriva Babbo Natale. In Piazza Marconi sotto l’Albero di Natale gli Elfi accompagneranno i bambini ad incontrare Babbo Natale nel suo magico villaggio. Sabato 16 dicembre a Pomarolo, Beganate: percorso con canti, lanterne e numerose tappe gastronomiche all’insegna della tradizione natalizia lungo le vie del paese con visita ai presepi.

Sabato a Castellano alle 16.00, spettacolo teatrale “La letterina ritrovata”. Domenica alle 18.00, l’arrivo di babbo Natale.

A Camposilvano di Vallarsa domenica alle 17.00 rivive la tradizione dei “Krampus” con uno spettacolo atteso ne assicurato. Al Villaggio di Natale, sempre a a Camposilvano di Vallarsa, mercatino di Natale itinerante, intrattenimento con musica, calesse per una passeggiata in paese, bevande e cibo caldi, idee regalo, la natività, atmosfera natalizia a cura dell’Associazione Camposilvano è.

“Un successo oltre le aspettative che si rinnova di anno in anno con migliaia di visitatori. Il fine settimana dell’Immacolata abbiamo fatto il pienone – commenta Giulio Prosser, presidente dell’Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo. Un plauso e un ringraziamento a tutti i Comuni della Vallagarina, ai comitati organizzatori, alle associazioni e ai volontari che da anni si spendono per la riuscita delle proprie iniziative natalizie, alla Comunità della Vallagarina, alle cantine e ai collaboratori che lavorano nella bolla, ai produttori e alle realtà che animano le casette del mercatino di Natale, a Metalsistem, a Slow Food Valle dell’Adige e Alto Garda, all’Associazione Ubalda Girella – progetto RELAB, alla Cooperativa Casa del Vino e a Marco Tonini suo Presidente e alla Cassa Rurale Alto Garda e Rovereto” conclude il presidente di ApT.

Per tutti gli aggiornamenti e i dettagli sul programma dei Natali della Vallagarina vai su visitrovereto.it/natale