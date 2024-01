RETE 4 – “ È SEMPRE CARTABIANCA “ * 16 GENNAIO 2024 « DISUGUAGLIANZE SOCIALI / SANITÀ / SITUAZIONE MEDIO ORIENTE / » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

09.13 - mercoledì 17 gennaio 2024

In questa puntata i principali temi di attualità politica ed economica con particolare attenzione alle disuguaglianze sociali nel nostro Paese e alla sanità, settore a cui il governo ha destinato nuove risorse per rinnovare i contratti del personale e ridurre le liste d’attesa.

Al Parlamento Europeo si terrà un dibattito sulla “Lotta contro la rinascita del neofascismo in Europa, anche sulla base del corteo svoltosi a Roma il 7 gennaio” cioè la commemorazione di Acca Larentia.

Infine, focus sulla complessa situazione in Medio Oriente: sono trascorsi esattamente cento giorni dall’inizio della guerra fra Israele e Hamas ma nessuna tregua sembra all’orizzonte.

