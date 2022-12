APT VAL DI FASSA (TN) * ASSEMBLEA SOCI: « DATI ESTATE 2022, INCREMENTO PRESENZE PARI A +6,8% / IN AUMENTO STRANIERI E SPESA MEDIA »

09.08 - venerdì 02 dicembre 2022

Apt Val di Fassa: l’assemblea dei soci approva bilancio e piano strategico pluriennale. Dopo un’estate di successo, gli operatori della valle ladina, riuniti il primo dicembre a Canazei, promuovono un programma di sfide importanti per il futuro, dalla mobilità, alla sostenibilità, alle “belle stagioni”. Approvato, dai soci dell’Apt Val di Fassa riuniti in assemblea ordinaria il 1° dicembre al cinema teatro Marmolada di Canazei, il bilancio preventivo di 7.011.000 euro (in pareggio) del piano operativo per l’anno 2023 e del piano strategico pluriennale. I soci erano convocati anche in assemblea straordinaria per valutare alcune modifiche allo statuto, ma il numero ridotto di presenti (120 persone) non ha consentito il raggiungimento del quorum per la votazione che, come sottolineato dal presidente Fausto Lorenz, è posticipata all’incontro di primavera: «Affronteremo la questione, tra qualche mese.

C’è l’urgenza di apportare variazioni allo statuto per lavorare al meglio». Lorenz ha poi presentato i dati positivi dell’estate 2022, che ha visto un incremento delle presenze del +6,8% rispetto all’estate del 2019 (+3,1% in confronto al 2021), un aumento degli stranieri e anche della spesa media degli ospiti. Il presidente ha messo in luce il lavoro svolto nell’ultimo anno dall’Apt, con l’avvio di importanti attività dell’area prodotto, le iniziative di ATA (che riunisce Apt di Fassa, Fiemme e Primiero), la costituzione del Comitato grandi eventi di Fassa presieduto da Andrea Weiss (già direttore dell’Apt ladina), la prossima apertura della nuova sede di Fontanazzo e, non da ultimo, la costituzione (il 30 novembre) del Consorzio delle Apt del Trentino.

Il direttore Paolo Grigolli ha, invece, coordinato la presentazione del piano strategico pluriennale con importanti sfide per il futuro. Il direttore è partito dall’analisi dei macro-trend e dai cambiamenti climatici che, l’estate scorsa, in valle, si sono manifestati con la tragedia del ghiacciaio della Marmolada (3 luglio) e l’alluvione nei paesi di Mazzin e Pozza (5 agosto). Momenti difficili a cui i professionisti del soccorso e tanti volontari hanno risposto con interventi immediati. Grigolli ha, poi, evidenziato i progetti di successo che rispondono a una nuova visione di accoglienza sul territorio. Tra questi, “Sa Mont”, la manutenzione estiva dei sentieri (in collaborazione con Sat e amministrazioni locali), le “Belle stagioni”, la promozione di autunno e primavera con aumento di arrivi e presenze specie a settembre e ottobre, la pubblicazione in tempi record della nuova piattaforma Fassa.com (presentata al TTG di Rimini), l’attività di comunicazione sulla scia delle potenti campagne di Trentino Marketing.

Alla vicepresidente di Apt Elisa Maccagni, nonché presidente del Consorzio impianti a fune Val di Fassa e Carezza, il compito di fare il punto sull’avvio della stagione sciistica, con le novità e gli sconti sugli skipass (del 5% per chi compra 48 ore prima dell’utilizzo) allo shop online di Dolomiti Superski e i widget per i siti degli hotel, sempre per l’acquisto skipass.

I responsabili dei vari settori aziendali, affiancati dai referenti del comitato esecutivo, hanno illustrato, quindi, i progetti in corso e da sviluppare. Così Nicolò Weiss, manager del prodotto, ha riferito, con il consigliere Riccardo Donei, di attività per il territorio, governance, policy e investimenti, mettendo in evidenza l’essenzialità della collaborazione tra amministrazioni locali e Apt. Sabrina Pesarini, manager di marketing digitale e comunicazione, e il consigliere Patrizio Prandi hanno presentato il nuovo ecosistema digitale che passa anche attraverso la neonata piattaforma Fassa.com competitiva con quelle delle grandi destinazioni.

Sempre Pesarini e la consigliera Alice Dellantonio hanno spiegato gli strumenti della comunicazione visual, ispirazionale, digitale e con linguaggi diversificati per raggiungere un vasto pubblico, infine, con la consigliera Iris Brunel, la nuova identità visiva, dove il rosso è il colore distintivo e dominante, della Val di Fassa. Adriano Ricci, responsabile del servizio skibus (che parte il 3 dicembre), e la vicepresidente Maccagni hanno posto l’attenzione sulla mobilità, problema da risolvere al più presto in una valle patrimonio Unesco che ha sposato il valore della sostenibilità. Sul finale, Adriano Ricci e Nicolò Weiss hanno presentato le iniziative sul fronte della commercializzazione, con un focus sull’attività di Trentino Holidays. I lavori assembleari si sono conclusi con lo show-cooking dello chef Stefano Goller, alla presenza di diversi produttori della Val di Fassa, e un rinfresco in collaborazione con la “Strada dei Formaggi delle Dolomiti” e il sommelier Michele Grossi.