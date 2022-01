APSS TRENTINO * VACCINO COVID: « TERZA DOSE PER STUDENTI E LAVORATORI STAGIONALI, DA QUESTA SERA ALLE 18.00 ATTIVA LA NUOVA “CARD“ DEDICATA AI NON RESIDENTI »

18:13 - 10/01/2022

Anche gli studenti e i lavoratori stagionali non residenti possono prenotare sul Cup online la terza dose («booster» o di richiamo) del vaccino anti Covid-19. Da questa sera alle 18 è attiva infatti la nuova «card» dedicata ai non residenti in trentino che per varie motivazioni (studio, lavoro, turismo) hanno necessità di fare qui la terza dose. Attraverso questa nuova card possono prenotare anche i residenti/domiciliati in Trentino che hanno effettuato le prime due dosi fuori regione.

Novità anche sul fronte delle tempistiche di prenotazione della terza dose: da oggi, come da ultime indicazioni del Ministero della salute, è possibile prenotare il richiamo («booster») trascorsi 120 giorni (quattro mesi) dall’ultima somministrazione, e non più 150 giorni (cinque mesi). A breve saranno aperte anche le prenotazioni della terza dose per la fascia 12-15 anni.