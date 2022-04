MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA”: « AEROPORTO DI PALERMO, LE ULTIME PAROLE FAMOSE DELL’AD GIOVANNI SCALIA: ” SCALO BRUTTINO, MA SICURO! ” » (QUESTA SERA ORE 20.35)

17.52 - lunedì 04 aprile 2022

Ora l’aeroporto è un po’ bruttino, però è sicuro!». Così Giovanni Scalia, amministratore delegato di GES.A.P. (società che gestisce l’aeroporto di Palermo), aveva tentato di rassicurare Stefania Petyx sulla sicurezza del “Falcone e Borsellino”, i cui lavori di restauro paiono interminabili. Le “ultime parole famose”: poche ore dopo, infatti, all’interno dello scalo siciliano crolla una parete in cartongesso e parte del soffitto, generando il panico tra i turisti.

Fili elettrici esposti, luci appese per miracolo e tanto altro: non proprio un bel biglietto da visita per i viaggiatori in arrivo a Palermo, costretti a divincolarsi in un vero e proprio percorso a ostacoli. «I lavori stanno andando avanti e si faranno: ora faremo anche mettere dei cartelli con scritto che ci scusiamo per il disagio e che stiamo lavorando per dare ai turisti l’aeroporto dei sogni», aveva dichiarato lo stesso Scalia nell’intervista di poco antecedente al crollo. Per ora, in attesa dei sogni, ai passeggeri è toccato vivere un vero e proprio incubo.

Il servizio sarà trasmesso questa sera all’interno di Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).