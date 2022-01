GUGLIELMI (FASSA) – INTERROGAZIONE * COSTI ENERGIA: « LA GIUNTA PAT INTENDE ARGINARE LA DIFFICILE SITUAZIONE? VI SONO PREVISIONI PER UN’INDIPENDENZA DALL’ESTERO? »

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 3372 (Art.155 del Regolamento interno)

È ormai un dato di fatto che i costi dell’energia e, più in generale, delle bollette siano ormai arrivati a livelli insostenibili sia per le famiglie che per le aziende.

Il Trentino è da sempre, almeno per quanto riguarda l’energia elettrica, produttore di energia per una notevole percentuale del fabbisogno nazionale; ciononostante non esistono per il consumatore finale trentino tariffe di favore o trattamenti agevolati quale risarcimento del depauperamento territoriale.

La situazione, però, a prescindere dagli interventi locali, legislativi e non, sta per diventare molto preoccupante anche dal punto di vista sociale per le possibili ripercussioni sulla vita delle famiglie e sul futuro delle aziende.

Si richiede alla Giunta provinciale quali siano le misure per arginare nel breve periodo la difficile situazione delle bollette elettriche e quali le previsioni strategiche per una indipendenza più marcata dalle logiche internazionali.

Cons. Luca Guglielmi