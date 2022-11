CONSIGLIO REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * MINORANZE: « SINDACI MOCHENI, INCONTRO A FRASSILONGO E ROVEDA CON IL VICEPRESIDENTE GUGLIELMI E IL PRESIDENTE KASWALDER »

16.25 - giovedì 17 novembre 2022

Si è parlato di minoranze linguistiche e della loro importanza come componente fondamentale della nostra Autonomia oggi nel centro polifunzionale di Frassilongo e Roveda. Ampia e qualificata la presenza attorno al tavolo con l’ assessore regionale alle minoranze linguistiche Manfred Vallazza ed il vicepresidente ladino del Consiglio regionale Luca Guglielmi.

Con loro il presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder, il presidente dell’Istituto Culturale mocheno Luca Moltrer ed il direttore Mauro Buffa, oltre alla presidente del comitato scientifico Federica Ricci Garotti. Ampia la platea dei sindaci con quello di Palù del Fersina Franco Moar, di Fierozzo Lorenzo Moltrer e di Frassilongo Luca Puecher, presente il commissario straordinario comunità Alta Valsugana e Bersntol Pierino Caresia.

L’incontro dell’autorità delle minoranze linguistiche con gli amministratori della valle dei Mocheni si è aperto con un minuto di silenzio dedicato al compianto Presidente Diego Moltrer nel giorno dell’ottavo anniversario della morte.

Sono stati analizzati i dati del censimento delle minoranze linguistiche con particolare attenzione ai temi della valle dei Mocheni.

Il vicepresidente Luca Guglielmi in qualità di consigliere ladino e in rappresentanza del presidente del Consiglio regionale Josef Noggler ha portato il suo saluto esprimendo un vivo compiacimento per la capillarità della presenza dell’Autorità delle Minoranze e per il suo impegno sul territorio.