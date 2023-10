ANDREA ZAMBELLI * EX SINDACO VALDUGA: « SCELTE STRATEGICHE EREDITATE DA MIORANDI (CICLABILITÀ – FOLLONE – VIDEOSORVEGLIANZA – RSA) »

15.10 - martedì 3 ottobre 2023

Leggendo la cronaca, anzi la propaganda elettorale, si è investiti da un enfatico elenco di cose fatte, ma manca la domanda essenziale alla quale tutti i cittadini sapranno rispondere: la qualità della vita di Rovereto negli ultimi otto anni è cresciuta o diminuita? A nostro giudizio è drasticamente diminuita!

Quello di Campobase appare come il resoconto di un amministratore che relaziona ai suoi condomini i lavori svolti durante l’anno: un po’ di marciapiedi, un po’ di arredo urbano, qualche tratto ciclabile (talvolta realizzato solo con un tratto di vernice), alcuni abbattimenti (operati con fondi privati). Tutte cose positive, ma di ordinaria amministrazione per le quali basta un buon ufficio tecnico sul quale per fortuna possiamo già contare.

Gran poca cosa che otto anni di amministrazione si raccolgano in questo elenco di interventi ordinari. Dove sta la programmazione, l’idea di città nel medio-lungo periodo? Perché è sulle scelte strategiche – e sulla determinazione nel perseguirle – che va valutata la bontà di una amministrazione.

Su questo la giunta Valduga ha semplicemente fallito lasciando in eredità un terreno arido: tre lustri per vedere operativa la RSA De Francesco, della terza RSA di via Ronchi non si vede ancora l’ombra, la viabilità di attraversamento a valle della città è ferma al palo da decenni, di quella a monte – che risolverebbe il problema del traffico che arriva in centro dalle valli di Terragnolo – non se ne parla nemmeno.

Nel frattempo però si è trovato il modo di complicare la vita dei cittadini e delle imprese rivoluzionando in peggio la viabilità cittadina. Cosa di cui si vedono tutti i costi in termini di crollo della vivacità e attrattività del centro storico, senza intravvedere nemmeno un briciolo dei tanto esaltati vantaggi.

Se pensiamo poi all’azienda multiservizi viene in mente solo la sua trasformazione da ASM in SMR. Presentata come definitivo rilancio di una società in sofferenza osserviamo, invece, che l’unico cambiamento certo è stata l’esplosione dell’indennità del presidente, che ora guadagna più del Sindaco di Rovereto, e la timida acquisizione dei servizi cimiteriali di Volano.

Vogliamo parlare poi della sicurezza e di quanto i cittadini si sentano sicuri nel muoversi in città? Tema ampiamente sottovalutato dalle amministrazioni Valduga che hanno sempre ritenuto Rovereto una città tranquilla e sonnacchiosa (e in questo in verità hanno pure ragione).

La verità è che i temi e le scelte strategiche di questi anni sono stati ereditati dalla giunta Miorandi (ciclabilità, Follone, videosorveglianza, seconda e terza RSA) senza aggiungere nulla di nuovo.

Infine, cosa penseranno tutti quei civici che nel corso del tempo hanno contribuito a sostenere i mandati di Valduga, mettendoci la propria faccia e credibilità, ad apprendere che di quell’operato se ne è appropriata una forza politica nata molto recentemente nella quale molti di loro non si riconoscono?

Andrea Zambelli

Consigliere Comune Rovereto (Tn)