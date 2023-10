A22 – AUTOBRENNERO * AGEVOLAZIONI TARIFFARIE: « CHI DISPONE DEL SISTEMA “UNIPOLMOVE“ POTRÀ ATTIVARE URBAN-PASS TRENTO E BRENNERPASS »

14.19 - martedì 3 ottobre 2023

Si aggiunge un nuovo tassello alla costruzione di un sistema di telepedaggio sempre più integrato. Grazie a una serie di adeguamenti tecnologici, da ora infatti chi dispone del sistema di telepedaggio UnipolMove, gestito da UnipolTech, potrà fare richiesta per attivare sul proprio device le agevolazioni tariffarie promosse da Autostrada del Brennero, ossia Urban-Pass Trento, Bozner Urban-Pass Bolzano e Brennerpass.

La novità si inserisce in un più ampio quadro di trasformazione del comparto, tracciato dalla direttiva europea 2019/520 recepita in Italia dal decreto legislativo 153 del 5 novembre 2021. L’obiettivo è arrivare a un sistema interoperabile di pedaggi stradali a livello europeo, che renda da un lato più facile e rapido per i viaggiatori spostarsi nelle varie autostrade europee e dall’altro offra una base giuridica per lo scambio transfrontaliero di informazioni sui veicoli e sui loro proprietari o intestatari.

Da adesso quindi non solo sarà possibile pagare il pedaggio in maniera telematica con UnipolMove, ma anche beneficiare delle agevolazioni proposte da Autobrennero. Si tratta di Bozner Urban-Pass Bolzano, che prevede la possibilità da parte degli utenti di percorrere gratuitamente la tratta compresa tra le stazioni di Bolzano nord e Bolzano sud, in entrambe le direzioni di marcia, dell’Urban-Pass Trento che offre analoga possibilità nel tratto compreso fra le stazioni autostradali di Trento nord e Rovereto sud (incluse le stazioni intermedie) e di Brennerpass, un’iniziativa di Autostrada del Brennero che contempla uno sconto del 20% sul pedaggio della tratta lavorativa.

Come si aderisce all’iniziativa? Per farlo è necessario accedere alla seguente pagina web del sito di Autobrennero https://www.autobrennero.it/it/in-viaggio/pedaggio/agevolazioni/ e compilare il form dell’agevolazione cui si è interessati. Alla stessa pagina sono consultabili durata, norme e condizioni dei benefici proposti.