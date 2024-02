AMBROSI (FDI) * FORZE DELL’ORDINE: « ASSURDO SVILIRE LORO TERZIETÀ PATRIMONIO DI TUTTA LA NAZIONE, STOP POLEMICHE SGANGHERATE »

08.07 - martedì 27 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Molte, troppe le polemiche sgangherate di queste ore contro le forze dell’ordine per gli episodi di Pisa. La cosa più assurda è che da parte della sinistra e dei grillini si tende a descrivere le Forze dell’Ordine come uno schieramento di parte, mentre esse svolgono un durissimo compito quotidiano al servizio della Nazione, al servizio di tutte le cittadine e i cittadini. Tendere a svilire questa terzietà è un grave atto di insipienza politica, una sorta di autolesionismo istituzionale. Al di là delle legittime considerazioni su fatti specifici, si è rimesso in modo un metodo che riporta ad anni bui, un metodo che dobbiamo rifiutare. Ecco perché sto dalla parte delle Forze dell’Ordine, ora come sempre, ancor più di sempre”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia