ORA RISPETTO PER TUTTI GLI ANIMALI * REFERENDUM CACCIA: « DAL 10 SETTEMBRE SARÀ POSSIBILE FIRMARE ANCHE ONLINE, PRESTO POTRANNO FIRMARE ANCHE GLI ITALIANI ALL’ESTERO »

“A partire dal 10 settembre 2021 sarà possibile firmare anche online per il referendum sulla CACCIA”.

Lo annuncia entusiasta GIANCARLO DE SALVO presidente di ORA RISPETTO PER TUTTI GLI ANIMALI, che così comunica il raggiunto accordo con la piattaforma ITAGILE con la quale già è stato possibile firmare online per il Referendum sull’ EUTANASIA LEGALE.

“Finalmente potranno firmare anche gli Italiani residenti all’estero, fino a questo momento esclusi, data la complessità delle operazioni di raccolta firme attraverso i Consolati – commenta Giancarlo De Salvo che aggiunge – la procedura per la FIRMA DIGITALE è molto semplice e dura meno di un minuto e per ottenerla sono necessari SPID (Sistema Pubblico di identità Digitale) o altri strumenti di firma remota, per cui le persone che, per motivi di tempo o di lavoro, non si sono potute ancora recare ai banchetti nelle piazze italiane (dove incessanti continuano le operazioni di raccolta fino al 20 ottobre), potranno firmare online per i 2 quesiti sulla caccia che vogliono mettere lo STOP AI CACCIATORI ARMATI NELLE PROPRIETA’ PRIVATE e ABOLIRE LA CACCIA LIBERA, LUDICA e SPORTIVA (ABROGAZIONE art. 842 codice civile 1 e 2 comma e modifica Legge 157/92).

“E’ doveroso ringraziare l’Associazione Luca Coscioni, Marco Cappato e Mario Staderini, per essere riusciti, dopo anni di battaglie politico-giudiziarie, ad ottenere l’attivazione di questo importante strumento di democrazia diretta che oggi offre al nostro Paese, primo fra tutti, la possibilità di sottoscrivere referendum nazionali e leggi di iniziativa popolare anche in maniera digitale”, conclude De Salvo.

Nei prossimi giorni tutti i dettagli e i link da seguire su www.rispettoanimali.it e sulle pagine social di ORA RISPETTO PER TUTTI GLI ANIMALI.