ENAC * “ PUBBLICA ITALY’S ACTION PLAN “: « AMBIENTE, IL PIANO NAZIONALE PER LA RIDUZIONE DELL’IMPATTO DI CO2 NEL TRASPORTO AEREO »

L’Italy’s Action Plan contiene un aggiornamento, rispetto all’edizione del 2018, dello stato dell’aviazione civile in Italia, con un focus sui vettori, sugli aeroporti e un riferimento all’impatto della pandemia di Covid-19 sull’aviazione, ma anche sui dati di traffico.

Il capitolo centrale è rappresentato dalla parte redatta dall’ECAC, dello scenario riferito ai 44 Paesi ECAC e le misure adottate a livello regionale per ridurre l’impatto del CO2. L’ultima parte contiene, invece, tutte le misure adottate in Italia per uno sviluppo sostenibile del trasporto aereo. Fondamentale si è rivelato, come nelle precedenti edizioni, il gruppo di lavoro attivato da ENAC con tutti i maggiori soggetti della filiera del trasporto aereo che hanno prestato un contributo essenziale con i loro progetti a dare giusta visibilità allo sforzo posto in essere dall’Italia per onorare gli impegni presi in sede ICAO, soprattutto in vista della prossima Assemblea Generale dell’Organizzazione internazionale per l’Aviazione Civile prevista nell’autunno del 2022.