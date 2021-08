ZENI (PD) – INTERROGAZIONE * CAMPAGNE VACCINALI: « PER QUALE RAGIONE LA GIUNTA PAT NON TIENE UNA POSIZIONE CHIARA E NETTA, ANZI LASCIA SPAZIO AD AMBIGUITÀ? »

Come dimostra la scienza ed i dati che ogni giorno abbiamo sotto gli occhi, attualmente l’unico vero argine al contagio pandemico è rappresentato dalle campagne vaccinali e dalla loro diffusione. In questo senso lo Stato italiano, in linea con gli altri Paesi europei, sta implementando le regole per l’utilizzo anche del Green Pass e sta spingendo in direzione di una vaccinazione più vasta possibile della popolazione.

In Trentino, il Consiglio provinciale ha recentemente approvato un ordine del giorno sull’importanza della vaccinazione, impegnando la Giunta provinciale a favorire e promuovere ogni utile occasione di vaccinazione.

A fronte di tutto ciò e dopo le dichiarazioni dell’ Assessore all’Istruzione Bisesti che sulla vaccinazione dei ragazzi ha affermato: “ci andrei piano”, il Consigliere provinciale del Partito Democratico del Trentino, Luca Zeni, ha depositato oggi un’interrogazione per sapere per quale ragione la Giunta provinciale non tiene una posizione chiara e netta sul tema vaccinale e anzi lascia spazio ad ambiguità come quelle epresse dall’Assessore Bisesti e quali azioni sono state intraprese fino ad oggi al fine di ottemperare all’impegno assunto dal Consiglio provinciale per promuovere maggiormente le vaccinazioni in ogni forma e modalità.

*

Luca Zeni