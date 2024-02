AMAZON * REPLICA AD AGCM: « LE CONCLUSIONI DELL’AUTORITÀ SONO ERRATE SIA IN FATTO CHE IN DIRITTO, FAREMO RICORSO »

17.19 - mercoledì 14 febbraio 2024

“Siamo in profondo disaccordo con le conclusioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e faremo ricorso. Le conclusioni dell’AGCM sono errate sia in fatto che in diritto. La descrizione dei nostri prodotti include indicazioni puntuali in merito alle restrizioni sull’età e sui rischi per la salute che l’acquisto di questi prodotti comporta. Abbiamo lavorato a stretto contatto con l’AGCM nel corso di questo procedimento e reso queste informazioni ancora più chiare per i clienti, in modo da rispondere alle preoccupazioni dell’Autorità”.

In linea con le nostre politiche e con la legislazione vigente, Amazon non vende prodotti contenenti nicotina.

La descrizione dei prodotti Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air include riferimenti alle restrizioni d’età e ai rischi per la salute che l’acquisto di questo prodotto comporta. Abbiamo reso queste informazioni ancora più chiare per i clienti e l’Autorità non ha imposto ad Amazon ulteriori azioni correttive. Abbiamo inoltre contattato i clienti con comunicazioni dedicate per assicurarci che fossero correttamente informati riguardo questi prodotti.