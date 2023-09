ACI E SARA ASSICURAZIONI * “SARA SAFE FACTOR“: « SICUREZZA STRADALE, ANDREA MONTERMINI INCONTRERÀ GLI STUDENTI DI TRENTO – COLLEGIO ARCIVESCOVILE (27/9 – 10.00) »

10.02 - martedì 26 settembre 2023

ACI e SARA Assicurazioni: insieme per la sicurezza stradale. Sara Safe Factor fa tappa a Trento: la guida responsabile si impara a scuola con un pilota pluripremiato. Andrea Montermini, campione delle piste automobilistiche, incontra gli studenti delle Scuole Superiori di Trento per illustrare i comportamenti corretti da tenere alla guida.

In strada e in pista vincono le regole, anche quando si corre per vincere. Non si stanca di ripeterlo Andrea Montermini, il campione automobilistico che da oltre dieci anni è al seguito di Sara Safe Factor, il progetto educativo a sostegno della sicurezza e dell’educazione stradale dei giovani, nato dall’impegno di Sara Assicurazioni (Compagnia assicuratrice ufficiale dell’ACI), Automobile Club Trento e ACI Sport.

Mercoledì 27 Settembre 2023 Sara Safe Factor fa tappa a Trento, dalle ore 10:00, presso l’Aula Magna del Collegio Arcivescovile “C. Endrici”. L’obiettivo è spiegare agli studenti in età da patente – finora ne sono stati avvicinati oltre 125.000 – l’importanza del rispetto del Codice della Strada da parte di tutti: quando si è alla guida di un’auto, ma anche in bici, in moto, in monopattino o a piedi. Il pilota Andrea Montermini porterà la sua testimonianza e i suoi consigli per una guida sicura e responsabile: dalla corretta posizione di guida a come si impugna il volante, da come si esegue una frenata di emergenza a come si controlla una curva malriuscita. Saranno inoltre illustrate le regole da seguire quando si è alla guida di una moto, una bici o un monopattino, con particolare attenzione alle conseguenze della distrazione e all’importanza del corretto utilizzo del casco.

Presenti anche il Direttore dell’Automobile Club Trento Leopoldo Zuanelli Brambilla, l’Agente Capo di Sara Assicurazioni Paolo Dellaidotti, il Rettore del Collegio Bruno Daves e il Responsabile del Roma Bike Park Emiliano Cantagallo. La sicurezza su strada è da sempre nel DNA di Sara Assicurazioni. Grazie a Sara Safe Factor, la Compagnia è stata tra le prime in Italia a firmare la Carta europea della sicurezza stradale e il progetto si inserisce all’interno di un ecosistema di iniziative a tema.

D’altra parte, il tema della sicurezza su strada è estremamente attuale: gli ultimi dati evidenziano che nel 2021 si sono verificati 151.875 incidenti stradali con 2.875 vittime, soprattutto tra gli occupanti di autovetture, e 204.728 feriti. Per quanto riguarda bici e monopattini, si sono registrate 229 vittime. Gli incidenti che hanno coinvolto i monopattini elettrici sono stati 2.101, con 1.980 feriti (rispetto ai 518 del 2020). I dati evidenziano un elevato numero di decessi tra le fasce d’età più giovani: nel confronto col 2020, sono cresciuti del 41,7% quelli nella fascia 15-19 anni e del 34,9% quelli nella fascia 25-29.

Tra i comportamenti errati più frequenti sulle strade si registrano la distrazione, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata. I costi sociali dell’incidentalità stradale sono stimati in 16,4 miliardi di euro, pari allo 0,9% del PIL nazionale.

“Il rispetto delle regole della sicurezza stradale è fondamentale, a bordo di qualsiasi mezzo, sia per chi utilizza l’auto, sia per chi sceglie forme di mobilità dolce o micro mobilità elettrica – dichiara Marco Brachini, Direttore Marketing, Brand e Customer Relationship di Sara Assicurazioni – la distrazione alla guida è una delle principali cause degli incidenti. Per questo, nell’era della multimodalità è importante educare i giovani a tenere un comportamento adeguato, come conducenti (in auto, in moto, in bici o in monopattino) e come pedoni”.