COMUNE TRENTO * MINACCE A FUGATTI: IANESELLI, « AL PRESIDENTE SOLIDARIETÀ E VICINANZA, ANCHE A NOME DELLA GIUNTA »

13.22 - mercoledì 28 giugno 2023

Minacce al presidente Fugatti, la solidarietà del sindaco Ianeselli. Ferma condanna da parte del sindaco Franco Ianeselli delle minacce comparse ieri a Povo, sulle strisce pedonali non lontano dall’università, all’indirizzo del presidente della Provincia Maurizio Fugatti.

“Esistono tanti modi per esprimere il proprio dissenso: l’intimidazione e l’invito alla violenza non sono tra quelli ammissibili – dichiara il primo cittadino – Oltretutto la stella a cinque punte e le scritte minacciose che prendono di mira il presidente Fugatti ci riportano indietro a un tempo e a un clima politico che nessuno di noi vuole rivivere. Spero che si tratti dell’azione di un balordo inconsapevole del significato di quel simbolo, perché altrimenti si tratta di un segnale davvero inquietante. Al presidente della Provincia esprimo solidarietà e vicinanza, anche a nome della Giunta comunale”.