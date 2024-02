VALDUGA (CAMPOBASE) * MOZIONE CONSIGLIO PAT: « VOLONTARIATO SOCIO SANITARIO, SÌ UNANIME DALL’AULA AL SOSTEGNO PER LE ASSOCIAZIONI »

11.42 - giovedì 8 febbraio 2024

“Sì unanime al sostegno alle Associazioni di Volontariato Socio Sanitario”. Approvata all’unanimità la Mozione presentata da Francesco Valduga che chiede di facilitare le Associazioni attraverso la sburocratizzazione e di lavorare insieme per superare lo scoglio del bando di gara europeo per il trasporto programmato. È stata approvata all’unanimità la mozione dei Francesco Valduga, consigliere di Campobase (sottoscritta anche da Demagri, Malfer, Stanchina e Maule) sul supporto alle associazioni di volontariato socio sanitario in Trentino, presentata ieri, 7 febbraio, come ultimo punto del Consiglio provinciale di Trento.

Il testo, emendato dallo stesso Valduga dopo un confronto con l’Assessore Tonina, impegna la Giunta a proseguire il confronto con le realtà di volontariato socio-sanitario per chiarire i problemi riguardanti il passaggio al Terzo settore e a rivedere la procedura di bando di gara europeo per l’affidamento dei servizi di trasporto infermi.

“I volontari che fanno parte del mondo socio sanitario in Trentino, una forza che comprende diverse Associazioni che si occupano quotidianamente della salute dei cittadini, mettendo a disposizione competenza, professionalità, mezzi e il bene più prezioso, il tempo libero di chi decide di dedicarlo al prossimo, sono un asse portante del sistema sanitario provinciale sia per quanto riguarda il soccorso, sia per quanto riguarda i trasporti programmati”. Ha spiegato il Consigliere Valduga. “Crediamo che l’ente pubblico debba essere regista di una facilitazione, sia nel costruire ulteriore cultura rispetto a quella che già c’è affinché vi siano nuove leve nel volontariato sociale, perché la carenza dei numeri è lamentata trasversalmente nel territorio provinciale, sia nell’accompagnare attraverso processi di semplificazione e sburocratizzazione l’attività del volontariato stesso in modo tale da non far venir meno la voglia di chi vi si dedica.

Vi sono due temi: il primo è il passaggio delle Associazioni di Volontariato all’interno del Terzo settore, l’applicazione della riforma, senza distinzione sul tipo di attività svolta, implica il rispetto di una serie di obblighi che, se facilmente gestibili per alcune categorie di volontariato, rappresentano un aggravio pesante per altre, come Vigili del Fuoco o, appunto, le Associazioni che operano nel Servizio Socio Sanitario Il secondo problema già noto, riguarda la convenzione che inquadrava il servizio trasporto sanitario programmato di tutte le Associazioni, scaduto nel 2021. Dopo due anni di forte incertezza, il 7 dicembre del 2023 la Provincia ha emanato un Bando di gara, per un importo superiore ai 50 milioni di euro, che ha sollevato una grandissima preoccupazione, perché evidentemente parametrato su un soggetto d’impresa che non trova corrispondenza nelle realtà trentine e sul quale lo stesso assessore Tonina era intervenuto, sospendendo la procedura. Occorre ora lavorare insieme per trovare risposta a queste criticità”.

L’assessore Mario Tonina ha parlato della necessità di fornire il giusto supporto alle associazioni di volontariato trentine che da anni operano e garantiscono un importante servizio alla collettività e lo sanno fare con grande impegno, professionalità e dedizione seppure in un momento difficile anche per loro. Non sempre trovano nuove figure e questo è un tema che la politica si deve porre: in questo momento si è cercato di dare risposta alle emergenze rappresentate, ma bisogna anche ragionare in termini di prospettiva e futuro. Per fare ciò bisogna fare cultura, ha detto l’assessore rivolto a Gerosa, per poter portare le iniziative nelle scuole. Su questi temi bisogna per l’assessore orientare, comunicare.

Ha anticipato quindi un sostegno alla mozione, come nell’emendamento annunciato da Valduga. Parlando della revisione della procedura di bando di gara europeo per l’affidamento dei servizi di trasporto infermi ha ricordato che la sospensione c’è stata, e si sta lavorando con l’ingegner De Col per dare le risposte che si attendevano con un percorso di co-progettazione che se condiviso può dare le giuste risposte.

“Ringrazio tutte le consigliere e i consiglieri che sono intervenuti nel dibattito”, ha detto Valduga dopo un partecipato confronto in aula. “E’ stato compreso il senso di una mozione che vuole essere l’avvio di un percorso, in un settore strategico, sia nell’emergenza, sia anche nel rapporto programmato. A partire da questo ambito, che è quello che di cui ci siamo occupati oggi, possiamo costruire modelli di Autonomia anche negli altri ambiti di cui il volontariato, in maniera efficace nel nostro territorio, si occupa”.