CALZÀ (PD TRENTINO) * COMPENDIO EX CANONICA PIETRAMURATA: « BENE LA TRATTAZIONE IN CONSIGLIO PROVINCIALE, ORA PERÒ SEGUANO I FATTI »

10.47 - giovedì 8 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Compendio ex canonica Pietramurata, bene la trattazione in Consiglio provinciale ora però seguano i fatti.

Il Gruppo del Partito Democratico del Trentino esprime soddisfazione per la trattazione della tematica “Compendio ex canonica di Pietramurata” in Consiglio provinciale riconoscendo e apprezzando l’intento di rilanciare e concretizzare il progetto.

Diventa ora cruciale comprendere le scelte progettuali future e la destinazione d’uso prevista per questa area per la quale il Partito Democratico, a partire dal 2015, ha sempre sostenuto con coerenza l’importanza strategica, vista anche la sua estensione (oltre 5000 mq), anche per localizzare il nuovo polo scolastico.

“Questo progetto rappresenta un’opportunità imperdibile per delineare il futuro della comunità di Pietramurata” – ribadisce Calzà (ex Vicesindaca del Comune di Dro) – “Sia nella legislatura precedente che in quella attuale, è stato il Partito Democratico locale a portare al centro dell’attenzione la questione dell’ex canonica, attraverso iniziative, incontri e atti politici significativi come l’approvazione unanime nel 2020, in consiglio comunale, della localizzazione del nuovo polo scolastico. Per questo oggi esprimo la nostra soddisfazione nel constatare che questa tematica ha guadagnato un interesse trasversale, pur non dimenticando gli impegni precedentemente presi con enti quali Itea e Provincia che hanno generato documenti rimasti fino ad ora inattuati, servendo più che altro come materiale per comunicazioni mediatiche sterili. Per questo manteniamo un approccio di giusta prudenza attendendo azioni concrete”.

La Consigliera Calzà ha seguito da vicino l’annosa questione e il complesso iter amministrativo e ricorda che: “Il progetto di riqualificazione della ex canonica di Pietramurata e delle aree limitrofe è oggi un’opera che assume la moderna definizione di rigenerazione urbana ma la questione si protrae da 22 anni. Alla comunità scolastica serve una nuova palestra di adeguata metratura e una nuova sede che potrebbero essere realizzate nelle aree che dal 2009 sono in disponibilità di Itea (nell’attuale sedime dell’area dell’ex tamburello e compendio ex canonica). Questo era il senso dell’emendamento che ho proposto ieri in Aula con l’obiettivo di sancire in modo chiaro ed inequivocabile la volontà politica della giunta e della maggioranza. Purtroppo non è stato accolto per inutile “rigidità”.

Rilevo inoltre che rimane da chiarire l’esposizione economica del Comune per quanto riguarda i costi già sostenuti e che si potrebbero considerare come acconto per la costruzione della nuova scuola” – conclude la consigliera Calzà – “Speriamo che oltre ai “selfie sul campo” ci sia anche la concretezza sui progetti e i fianziamenti. E ribadisco l’importanza di avviare un’unica proposta progettuale per realizzare sullo stesso sedime la scuola e la palestra”.Per favore, pensa all’ambiente prima di stampare questo messaggio.