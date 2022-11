PAT * FESR 2021-2027: « L’EUROPA APPROVA IL PROGRAMMA DELLA PROVINCIA DI TRENTO, A DISPOSIZIONE 181 MILIONI PER UN TERRITORIO PIÙ COMPETITIVO DIGITALE E VERDE »

11.33 - venerdì 18 novembre 2022

A disposizione 181 milioni per un Trentino più competitivo, più digitale e più verde. L’Europa approva il Programma Fesr 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento

La Commissione europea ha approvato, lo scorso 28 ottobre 2022, il Programma del Fondo europeo per lo sviluppo regionale della Provincia autonoma di Trento (FESR), che mette a disposizione per il settennio 2021-2027 un importo pari a 181 milioni, oltre 70 milioni in più rispetto al periodo precedente 2014-2020.

Tali risorse (40% dell’Unione europea, 42% dello Stato italiano e il restante 18% della Provincia) contribuiranno a soddisfare tre priorità fondamentali: Trentino competitivo, Trentino in rete e Trentino sostenibile, a sostegno in particolare, di interventi riguardanti la ricerca e l’innovazione, la competitività delle piccole e medie imprese trentine, il potenziamento delle competenze, la digitalizzazione e la connettività digitale, l’efficientamento energetico di imprese ed edifici pubblici oltre che prevenzione del rischio catastrofi.

La Giunta provinciale aveva comunque deciso, su proposta dell’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli, di anticipare i tempi dell’approvazione del programma, mettendo a disposizione delle imprese trentine già a partire dallo scorso maggio 17,5 milioni di contributi europei per dare risposte concrete e veloci alle sfide che il territorio trentino si trova ad affrontare.

L’avviso FESR 1/2022 mira a rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle Pmi e la creazione di posti di lavoro in esse, tramite il rilancio della propensione agli investimenti nel sistema produttivo delle imprese finanziando investimenti materiali e immateriali volti a migliorare i processi aziendali. L’avviso FESR 2/2022, invece, ha come obiettivo quello di incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolar modo incentivando investimenti in impianti fotovoltaici combinati a sistemi di accumulo; questo avviso si rivolge alle piccole, medie e grandi imprese.

Tali spese, ora che il Programma è approvato, andranno ad essere rendicontate all’Unione europea e contribuiranno a raggiungere i stringenti target di spesa degli anni futuri.

Il Programma FESR 2021-2027 è stato predisposto dal Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea, che svolgerà anche il compito di Autorità di Gestione, ed è frutto del lavoro sinergico realizzato di concerto con i dipartimenti provinciali competenti per materia ed il partenariato, raccogliendo le istanze provenienti dagli enti e soggetti istituzionali, dalle parti economiche e sociali e dai rappresentanti della società civile.

Nel corso delle prossime settimane saranno avviati tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti europei per dare attuazione al nuovo Programma, a partire dall’insediamento del Comitato di sorveglianza, unico per il FSE+ e per il FESR, che avrà il compito di sorvegliare la realizzazione delle attività previste.

Informazioni sul FESR sono disponibili sul sito https://fesr.provincia.tn.it