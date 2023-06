UNIONE COMMERCIO TURISMO E PMI * ROVERETO (TN), PRESIDENTE FONTANARI: « VIABILITÀ IN CITTÀ, AVEVAMO GIÀ PREVISTO DISAGI E CODE »

06.16 - venerdì 2 giugno 2023

Viabilità di Rovereto: avevamo previsto disagi e code. Il dibattito di questi giorni sulla stampa in merito alle code ed i disagi alla viabilità provocati dal cantiere per la realizzazione del sottopasso ciclopedonale di piazzale Orsi (che fin dall’inizio si sapeva sarebbero durati almeno due anni) fanno emergere in maniera chiara ed inequivocabile quanto già preventivato dall’Unione Commercio e Turismo di Rovereto e Vallagarina, che in più occasioni ha segnalato all’Amministrazione comunale le difficoltà legate all’accessibilità alla città, in particolare per chi proviene da sud, con le code presenti in via Abetone per molte ore della giornata.

Fin dal 27 luglio 2021, quando ci fu presentato l’allargamento a titolo sperimentale della Ztl, con la chiusura h24 di via Fontana e l’accesso limitato dalle 7 alle 20 dei giorni feriali in Borgo S. Caterina e via Dante, avevamo paventato il rischio che, come diretta conseguenza, i flussi di traffico in piazzale Orsi e via Abetone sarebbero aumentati a livelli insostenibili. Anche successivamente avevamo segnalato che questo provvedimento avrebbe provocato un aumento del traffico sulla statale mandando in crisi l’accessibilità alla città. Stessi rilievi evidenziati nella riunione del 20 dicembre 2021, quando ci fu presentato l’aumento delle tariffe della sosta a pagamento in città (introdotta a partire dal 1° febbraio 2022), un provvedimento che avevamo sconsigliato per il momento storico in cui veniva adottato (ancora alle prese con le restrizioni Covid ed il ritorno alla “normalità” ancora lontano).

Il 24 gennaio 2022, prima che la Ztl venisse prorogata una prima volta fino al 31 ottobre 2022, avevamo chiesto ufficialmente al Comune di adottare anche per via Fontana i medesimi orari in vigore per via Dante e via Tartarotti, chiedendo di ricevere i dati dei rilevamenti sui flussi veicolari effettuati in via Dante ed in piazzale Orsi per un’opportuna analisi. Anche dopo la seconda proroga della Ztl sperimentale in Borgo S. Caterina-via Dante fino al 31 ottobre 2023 avevamo richiesto con una lettera aperta che venisse al più presto riaperto al libero transito veicolare l’asse costituito da via Fontana-via Dante, unica alternativa alla statale, il cui transito da piazzale Orsi era già rallentato dai lavori per la realizzazione del sottopasso ciclopedonale.

“Anche nei più recenti incontri delle scorse settimane abbiamo sollevato il grave problema dell’accessibilità alla città, come segnalato anche dal gruppo spontaneo degli operatori economici – commenta il presidente dell’Unione Marco Fontanari -, chiedendo che vengano posizionati continuativamente gli agenti della polizia locale nei punti più critici per agevolare il deflusso del traffico. Accogliamo con favore la concessione delle due ore di sosta gratuita nei parcheggi in struttura ma auspichiamo che nei tempi più rapidi possibili venga messa in campo la promessa segnaletica dei parcheggi per incentivare la cittadinanza ad utilizzare i parcheggi esistenti. Come già fatto, torniamo a chiedere ad Smr i dati sull’occupazione dei parcheggi a pagamento, di superficie ed in struttura, anche alla luce dell’annunciato utile nell’esercizio 2022”.

“Senza entrare nella dialettica politica che non ci compete – conclude non senza amarezza Fontanari -, constatiamo che, come sempre, sono le attività economiche, con qualche eccezione, a pagare le conseguenze più pesanti. Registriamo che quanto da noi temuto e segnalato più volte si è puntualmente verificato e chiediamo nuovamente che vengano messe in campo al più presto tutte le soluzioni possibili per fronteggiare questa forte criticità”.

Per Giuliana Savoia, presidente dell’Associazione Commercianti al dettaglio della Vallagarina e vicepresidente dell’Unione lagarina “questi considerevoli disagi che comportano difficoltà per la clientela nel raggiungere le nostre attività nel centro di Rovereto si sommano ad un quadro complessivo già difficile per il commercio al dettaglio, alle prese con la concorrenza dell’on line e delle grandi superfici di vendita. Come già fatto a più riprese torniamo a chiedere la riapertura al transito veicolare di via Fontana, unica alternativa alla statale per raggiungere il centro, pena un ulteriore diminuzione dei flussi di fruitori e clienti con conseguenze facilmente immaginabili per le attività commerciali e non solo”.

*

Presidente Marco Fontanari

Unione Commercio Turismo e PMI – SEZIONE AUTONOMA DI ROVERETO E VALLAGARINA (TN)