UILTUCS TN-AA * SANIFONDS: « DIPENDENTI TERME, FIRMATO L’ACCORDO PER L’ISCRIZIONE AL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO PAT »

10.08 - lunedì 13 febbraio 2023

Firmato l’Accordo per l’iscrizione dei dipendenti delle Terme al Fondo sanitario integrativo provinciale Sanifonds. In data 01 febbraio 2023, presso la sede della Terme di Comano, a Stenico (TN), è stato firmato tra l’Azienda Consorziale Terme di Comano, alla presenza del Consigliere Delegato, dott.ssa Elena Andreolli, del Direttore tecnico amministrativo, dott. Fabio Bonetti, e della Responsabile Ufficio Risorse Umane, dott.ssa Carmela Cimarolli, e UilTucs Trentino Alto Adige Sudtirol (UILTUCS TAAS), in persona del Segretario Generale Walter Largher e dell’operatrice dott.ssa Giulia Scalet, l’Accordo per l’iscrizione dei dipendenti delle Terme al Fondo sanitario integrativo provinciale Sanifonds, istituito dalla Provincia autonoma di Trento e dalle parti sociali con la finalità di garantire prestazioni di assistenza sanitaria integrativa ai lavoratori.

L’Accordo prevede l’applicazione del relativo Piano sanitario sia ai dipendenti a tempo indeterminato che a quelli a tempo determinato/stagionali e rappresenta un importante e significativo passo dell’azienda verso il riconoscimento di un welfare a beneficio di tutti i suoi dipendenti; questo progetto, realizzato e concluso nel pieno di una situazione socio-economica mondiale tutt’altro che favorevole, soprattutto per le aziende c.d. energivore come quelle termali, dimostra come si possa affrontare le difficoltà senza perdere di vista l’importanza della sinergia tra esigenze del datore di lavoro ed esigenze dei lavoratori.

Si tratta di un’azione virtuosa che ben può costituire un esempio anche per le altre aziende termali del territorio, sia in un’ottica di armonizzazione delle condizioni contrattuali tra le diverse realtà, sia in quanto strumento incentivante per i lavoratori nello scegliere questo settore professionale.