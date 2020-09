CONSIGLIO PAT – PRESIDENTE KASWALDER RISPONDE A GHEZZI * GIORNALISTI ALLA BUVETTE: « FACCIO PRESENTE CHE LA REGISTRAZIONE DI CONVERSAZIONI DOVREBBE ESSERE PREVIAMENTE AUTORIZZATA DAGLI INTERESSÀTI »

Oggetto: risposta alle interrogazioni 1703, 1704 e 1705/XVI.

Rispondo alle interrogazioni in oggetto, richiamando innanzitutto quanto lo stesso interrogante ha puntualizzato in Aula nella seduta del 4 agosto.

In relazione all’interrogazione n. 1705, che propone una ricostruzione dell’episodio del 4 agosto 2020 diversa da quanto lo stesso interrogante ha espresso nella seduta di cui sopra, faccio presente che la registrazione di conversazioni dovrebbe essere previamente autorizzata dagli interessati, la qual cosa non si era verificata con riguardo all’episodio in argomento. In quella sede, peraltro, il mio intervento è stato finalizzato alla mera richiesta rivolta al cronista interessato di non registrare, avvicinandomi allo stesso solo per capire se la registrazione fosse stata spenta.

Con riguardo all’interrogazione n. 1704, preciso che non ho affatto “sospinto in malo modo i giornalisti fuori dalla buvette”, ma ho solo chiesto loro di rispettare le disposizioni per prevenire la diffusione del contagio da coronavirus COVID-19, che ha dettato l’Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale con la deliberazione n. 18 del 19 marzo 2020 (con riferimento al periodo 9 marzo-3 aprile 2020), riprese nella deliberazione n. 21 del 6 aprile 2020 “fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e salvo diversa disposizione”, stato di emergenza che è stato prorogato al 15 ottobre 2020 con il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83.

Non si è trattato quindi di “negare il diritto di cronaca”, ma di chiedere il rispetto di quanto disposto già all’inizio di marzo per salvaguardare – assieme al diritto di cronaca – la sicurezza di consiglieri, dipendenti e giornalisti stessi.