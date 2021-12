PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * NATALE: « GRANDE ATTESA PER L’ACCENSIONE DELL’ABETE DI ANDALO IN PIAZZA SAN PIETRO, IN PROGRAMMA IL 10/12 (ORE 17.00) »

19:28 - 9/12/2021

Grande attesa per l’accensione dell’abete di Andalo in piazza San Pietro. La cerimonia è in programma domani alle ore 17.00.

Grande attesa per la cerimonia di accensione dell’abete rosso proveniente da Andalo che, a partire da domani pomeriggio, illuminerà Piazza San Pietro. All’evento prenderà parte una delegazione di 200 persone proveniente dal Trentino. In considerazione della concreta possibilità di condizioni meteorologiche avverse, le autorità vaticane hanno annunciato che l’inaugurazione dell’albero e del presepe (quest’ultimo arrivato a Roma direttamente dal Perù) si svolgerà in Aula Paolo VI anziché in nella piazza, con inizio confermato alle ore 17.

In mattinata, il folto gruppo arrivato a Roma dalla provincia di Trento parteciperà alla messa celebrata dall’arcivescovo di Trento monsignor Lauro Tisi e sarà ricevuto in udienza da Papa Francesco. Saranno presenti – tra gli altri – gli assessori Stefania Segnana e Giulia Zanotelli in rappresentanza della Provincia autonoma di Trento e il sindaco Alberto Perli per il Comune di Andalo.