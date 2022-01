RAI 1 * “ DOMENICA IN “: « OGGI PRIMA PUNTATA DEL NUOVO ANNO, OSPITI DI MARA MASSIMO RANIERI / ORIETTA BERTI / CHRISTIAN DE SICA / BOBBY SOLO / PAOLO DEL DEBBIO »

8:55 - 2/01/2022

In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 2 gennaio, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la sedicesima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier.

Massimo Ranieri tra i 25 big della prossima edizione del ‘Festival di Sanremo’ firmato e condotto da Amadeus, si racconterà tra carriera e vita privata oltre a presentare il suo libro autobiografico ‘Tutti i sogni ancora in volo’. Orietta Berti si esibirà cantando il brano ‘Amazzonia’ che dedicherà a tutti i bambini e il nuovo singolo ‘Luna Piena’ che nasce dalla collaborazione artistica con il rapper Manuelito in arte ‘Hell Raton’; inizio d’anno emozionante per la popolare cantante emiliana che festeggerà a ‘Domenica In’ anche la certificazione del sesto Disco di Platino per il brano ‘Mille’ inciso insieme a Fedez e Achille Lauro. Christian De Sica protagonista al cinema con il film di Alessandro Siani dal titolo ‘Chi ha incastrato Babbo Natale?’ si racconterà a tutto tondo parlando dei suoi affetti e del forte legame con la sua famiglia ed i suoi figli, oltre a ricordare suo papà Vittorio De Sica e la mamma Maria Mercader. Ancora spazio alla musica con Bobby Solo che si esibirà con la sua band cantando alcuni suoi successi come ‘Zingara’ e ‘Una lacrima sul viso’ oltre a un paio di classici di Elvis Presley come ‘Love me Tender’ e ‘Blue Suede Shoes’. Infine, il giornalista, conduttore e scrittore Paolo Del Debbio presenterà il suo libro autobiografico ‘Le 10 cose che ho imparato dalla vita’.