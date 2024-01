UIL TRASPORTI – TRENTINO * MEZZI PUBBLICI GRATIS: PETROLLI, « SIAMO CONTRARI, SALIREBBERO A BORDO PERSONE POCO RACCOMANDABILI »

12.06 - mercoledì 17 gennaio 2024

La Uiltrasporti si chiede se i politici si rendono conto di com’ è andata sempre più a picco la situazione del trasporto persone nel nostro fantastico Trentino. Siamo nostalgici in quanto, quando l’azienda Trentino Trasporti era Atesina e Trento Malè era un posto di lavoro prestigioso, ben retribuito e con servizi impeccabili per la comunità del Trentino.

La continua ricerca del risparmio ha portato un progressivo peggioramento di chi svolge questo servizio e chi usa i mezzi pubblici. Il gestore privato faceva solo trasporto noleggio e disabili, ora abbiamo visto con la mentalità dei risparmi e con gestori da fuori regione (trotta) un disservizio continuo e un declino totale del servizio offerto specialmente nelle zone turistiche, tra le migliori in Italia.

Ci sembra che si voglia incentivare con soluzioni tampone, vedi Accademy, aiuti per gli affitti temporanei, senza pensare che il problema è strutturale. Pur apprezzando le iniziative che sono in atto in Trentino Trasporti, vediamo una continua fuga di personale. Servono provvedimenti URGENTI, CORAGGIOSI e SOSTANZIALI, con risorse investite su chi opera in questo contesto, oltre a migliorare la qualità del lavoro per gli operatori. Siamo convinti che i nostri politici che vogliono potenziare il servizio H24 a chiacchiere è meglio che pensano ad un servizio di qualità e non di quantità, sapendo che la qualità ha un prezzo.

Per quanto riguarda la gratuità a tutti, siamo contrari, anche perché salirebbero a bordo dei mezzi persone poco raccomandabili, più di quello che si carica sui mezzi attualmente. Non perdiamo altro tempo in dichiarazioni folkloristiche ma acceleriamo i tempi, per un contratto aziendale dignitoso per Trentino Trasporti se le priorità della politica è un trasporto pubblico degno di questo nome per il nostro fantastico Trentino.

Il segretario Uiltrasporti

Nicola Petrolli