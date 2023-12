PD – TRENTINO * ASSEMBLEA PLENARIA: « PER CONDIVIDERE RIFLESSIONI – IDEE – PROGETTI, A TRENTO – SALA COOPERAZIONE (16/12) »

07.07 - sabato 2 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Invito all’Assemblea Plenaria del Partito Democratico del Trentino – 16 dicembre Sala della Cooperazione, Trento. Care democratiche, cari democratici, sono trascorsi oltre trenta giorni dal voto e sentiamo il dovere di riunirci per tracciare insieme il percorso futuro del nostro Partito Democratico del Trentino. È con grande piacere che vi invitiamo all’Assemblea Plenaria degli iscritti, un momento fondamentale per condividere riflessioni, idee e progetti che possano guidarci nelle sfide che ci attendono.

L’appuntamento è fissato per sabato 16 dicembre presso la Sala della Cooperazione a Trento (via Segantini, 10), e l’inizio è previsto per le prime ore della mattina, estendendosi per tutta la mattinata. La sala sarà il luogo in cui la nostra comunità democratica si ritroverà, un ambiente accogliente e aperto a tutti coloro che condividono i valori che ci uniscono.

L’invito è rivolto esclusivamente agli iscritti del 2022 e 2023. Tuttavia, vogliamo sottolineare che sarà possibile tesserarsi direttamente in loco, offrendo a chiunque la possibilità di partecipare attivamente. Crediamo che la partecipazione di ognuno sia cruciale per costruire un futuro solido e inclusivo per il nostro partito.

Durante l’assemblea, avremo l’opportunità di analizzare insieme l’esito delle recenti elezioni provinciali, valutando i risultati ottenuti e imparando dalle sfide incontrate. Inoltre, sarà il momento propizio per discutere su come plasmare il nostro percorso futuro, identificando strategie e azioni concrete che ci permettano di crescere e di rispondere alle aspettative dei cittadini del Trentino.

Vi incoraggiamo a partecipare numerosi, a portare con voi le vostre esperienze e le vostre idee. L’unità e l’apertura al confronto sono le forze trainanti del nostro partito, e insieme possiamo costruire un futuro più solidale e prospero per il Trentino.

*

Il Segretario provinciale Alessandro Dal Ri