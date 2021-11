COORDINAMENTO DONNE ACLI TRENTINE * SOCIAL: LUCIAN, « MONDO FEMMINILE, CONDANNIAMO LE ESTERNAZIONI DI LUCA VALENTINI (ESPONENTE FDI) »

15:43 - 19/11/2021

“Il Coordinamento Donne delle Acli Trentine condanna con fermezza le esternazioni di Luca Valentini, esponente di FDI, riferite al mondo femminile.

Non possiamo tacere o far finta di niente. Frasi di tale portata, tanto più se provenienti da un esponente politico, risultano ancora più gravi e inammissibili in quanto feriscono non solo le donne, ma tutti i cittadini.

La violenza verbale è ancora una piaga e le parole feriscono tanto quanto la violenza fisica. Il nostro impegno nel portare avanti una nuova cultura del rispetto delle donne e delle differenze continua e non saranno certo queste espressioni diffamanti a fermarci”.

*

Donatella Lucian

Responsabile Coordinamento Donne Acli Trentine