SEN. BIANCOFIORE * BOLZANO – ESPLOSIONE ALUMINIUM: «È IL SECONDO GRAVE INCIDENTE, CHIAREZZA SULLE DINAMICHE»

“Dopo il rogo alla Alpitronic, l’esplosione di questa notte segna la seconda preoccupante esplosione in una fabbrica nella mia Bolzano nell’arco di poche settimane. È un avvenimento che lascia l’amaro in bocca e non può che destare domande e seria preoccupazione per un’escalation quantomeno singolare. Sono certa che le autorità competenti faranno immediata chiarezza sulle dinamiche che hanno causato questo gravissimo incidente sul lavoro all’Alluminium, atipico in una realtà provinciale che fa controlli costanti e regolarmente corsi di aggiornamento di sicurezza sul lavoro. Mi auguro che non emerga un gesto doloso di estremisti contrari allo sviluppo e all’ampliamento del settore industriale in Provincia. La mia solidarietà e il mio pensiero va agli operai gravemente feriti e alle loro famiglie.” Lo dichiara la senatrice Michaela Biancofiore, Presidente del gruppo parlamentare del Senato Civici d’Italia – Noi Moderati – MAIE.