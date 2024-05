CANALE 5 – “IL VOLO TUTTI PER UNO” * ARENA DI VERONA: «OSPITI, GIANNA NANNINI – GIULIANO SANGIORGI – UMBERTO TOZZI – CLARA – IRAMA – GIUSEPPE FIORELLO (21/5) »

13.09 - lunedì 20 maggio 2024

Dopo il successo della prima puntata, torna domani martedì 21 maggio, in prime-time su Canale 5 “Il Volo Tutti per Uno”, con Il Volo e la partecipazione di Federica Panicucci.

Il trio italiano più famoso al mondo, formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, quest’anno festeggia i 15 anni di carriera sul prestigioso palco dell’Arena di Verona e su Canale 5.

Lo spettacolo (progetto di Michele Torpedine) è all’insegna della grande musica, con artisti prestigiosi e momenti inediti ed emozionanti.

Ospiti della seconda puntata: Gianna Nannini, Giuliano Sangiorgi, Umberto Tozzi, Clara, Santi Francesi, Nina Solodovnikova, Enrico Nigiotti, Irama e Giuseppe Fiorello.

La terza e ultima serata de “Il Volo Tutti per Uno” andrà in onda martedì 28 maggio in prime-time su Canale 5.

“Il Volo – Tutti per Uno” è prodotto da FriendsTv. La regia è affidata a Luigi Antonini.