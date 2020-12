PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS/ COVID: « I DATI A SABATO 12-12 / OGGI UNDICI DECESSI E 491 POSITIVI, 44 I RICOVERATI IN RIANIMAZIONE »

222 i nuovi positivi al molecolare, 269 agli antigenici. Altri 204 guariscono dal Covid-19. Coronavirus: 11 decessi, ma scendono i ricoverati. Per il secondo giorno consecutivo scende il numero dei ricoverati Covid-19 negli ospedali trentini che oggi risultano essere 447 (11 in meno rispetto a ieri e 32 in meno rispetto all’altro ieri). Sempre alto, purtroppo, il numero dei decessi: 11 persone, tutte anziane (età media 83 anni).

I dati sono contenuti nel bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che riporta anche il numero dei nuovi positivi e la quantità di tamponi analizzati. Sono 222 i casi accertati da tampone molecolare. A questi si affiancano le positività intercettate dai test rapidi (269). Nel dettaglio, fra i nuovi contagiati la gran parte viene seguita a domicilio; si tratta di 165 asintomatici e 279 paucisintomatici.

Tra ospiti e operatori ci sono 20 casi che provengono da varie Rsa. Sono sempre numerosi tra l’altro gli over 70 che contraggono l’infezione: oggi il rapporto ne indica altri 98.

I bambini sotto i 5 anni sono invece 4, mentre fra i ragazzi in età scolare ci sono 35 nuovi casi (ieri le classi in quarantena erano ulteriormente scese, attestandosi a 12).

Tornando alla situazione ospedaliera, anche ieri le dimissioni sono state più numerose rispetto ai nuovi ricoveri: 39 le prime, 36 i nuovi ingressi. I pazienti Covid ricoverati sono pertanto 447, di cui 44 in rianimazione (erano 47 ieri). E sempre negli ospedali purtroppo si registrano 8 degli 11 nuovi decessi: si tratta di 4 donne e 7 uomini; la vittima più giovane aveva 70 anni.

Salgono di altre 204 unità i guariti che portano il totale a 14.901. Sono 3.460 infine i tamponi molecolari analizzati, di cui 2.262 nel laboratorio di Microbiologia dell’ospedale Santa Chiara di Trento ed altri 1.198 dalla Fem. All’Azienda risultano somministrati inoltre 1.793 tamponi rapidi antigenici.