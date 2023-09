UDC TRENTINO * ELEZIONI AMMINISTRATIVE: DAL RÌ, « SI CANDIDANO 750 VOLENTEROSI, NON ABBIATE TIMORE A CHIEDERE PERCHÉ LO FANNO »

09.35 - sabato 9 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Tra un paio di settimane o poco più avrete tutti la possibilità di incontrare qualcuno dei circa 750 volenterosi che si candidano per le elezioni del 22 ottobre prossimo. Non abbiate timore a chiedere loro perché hanno scelto di candidare e magari se lo abbiano fatto in precedenza.

Non abbiate timore a chiedere loro perché voi dovreste votare la loro lista ed in cosa quella si caratterizza rispetto ad altre. Non abbiate timore a domandarvi se vi sia coerenza tra ciò che vi dicono e ciò che sono o sono stati, valutate le scelte che han fatto o il che cosa loro hanno fatto fino ad oggi, perché, si sa, l’agire è sempre un riflesso dell’essere.

Soprattutto non abbiate paura. Se la gente del Trentino di domani è in quella gioventù che stiamo incontrando in questi giorni, come trentini possiamo avere fiducia nel futuro. Tanta. Il 22 ottobre prossimo investi nel futuro della nostra terra: barra il Simbolo dello Scudocrociato.

*

Roberto Dal Rì

Commissario straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige Südtirol

#ilcentrodeltrentino

#alcentroindiemitte

#popolarismocristiano

#südtirolindiemitte

#cristianopopolari