UDC (TN-AA) * ELEZIONI TRENTINO: « L’ELETTORE RISPONDE PICCHE SE SI SENTE DIRE “VOTAMI PERCHÉ IO SONO IO E GLI ALTRI NON SONO NESSUNO” »

08.06 - lunedì 18 settembre 2023

Nessuno nega che, specialmente in prossimità di una campagna elettorale, tante siano le contraddizioni che strappano un sorriso o una battuta ironica. D’altronde la politica, se vuole essere rappresentativa, non può non riflettere anche quelle, ma l’idea che ci siano brillanti contendenti incapaci di fare altro che sottolinearle come se, anzichè sorridere, si debba sempre reagire con finto stupore, scandalo e polemiche, rischia di essere stucchevole.

Oltre che oggettivamente antipatico. Invece di insistere nell’additare tutti come inadeguati, certuni dovrebbero solo fare quello sforzo di umiltà necessario a spiegare all’elettore una buona ragione per dargli la propria fiducia con il voto. Su che cosa e perché. E, se l’avessero già avuta in precedenza, spiegare che cosa se ne sono fatti e perché la chiedono di nuovo.

Vi è il rischio altrimenti che al dire “votami perché io son io e loro non son nessuno” l’elettore poi risponda picche. L’esempio triste del duo Renzi & Calenda e la loro pretesa di essere il nuovo edificato su antichi difetti fu la sublimazione di quel “sinistro” vizio di indicarsi elité senza che quella leadership sia nei fatti, che sembra aver contagiato ora anche altri schieramenti. Il coraggio di rinnovarsi, mettersi in discussione e se necessario ďi ricominciare, richiede la determinazione e l’umiltà con cui U.d.C. ora chiede il voto.

Roberto Dal Rì

Commissario straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige Suedtirol

