RETE 4 – “ QUARTO GRADO ” * « IL DESTINO DEL PICCOLO EITAN E UN NUOVO INDAGATO ALLA PROCURA DI TRAPANI NELLA VICENDA DI DENISE PIPITONE, VENERDÌ 17 SETTEMBRE »

Venerdì 17 settembre, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda del piccolo Eitan, l’unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone in cui, il 23 maggio, ha perso i genitori e i bisnonni.

Nei giorni scorsi, il nonno di Eitan, Shmuel Peleg, ha portato con l’inganno il nipote in Israele, fatto vissuto come un vero e proprio rapimento dagli zii del bambino. La polizia israeliana ha interrogato Peleg riguardo le accuse e, dopo l’interrogatorio, ha disposto gli arresti domiciliari fino a venerdì. Intanto, Aya Biran – la zia paterna di Eitan, di cui esercita la tutela – ha presentato al Tribunale per le questioni familiari di Tel Aviv, la richiesta di far rientrare il piccolo in Italia sulla base della Convenzione dell’Aja.

Al centro della puntata anche il caso di Denise, la bambina di Mazara del Vallo scomparsa il 1° settembre 2004. Negli ultimi giorni è emerso un nuovo indagato alla Procura di Trapani, mentre persistono i dubbi e le domande sulla pista che porta in Tunisia. Davvero la piccola è stata rapita e portata lì, con una barca partita dalla Sicilia?

“Quarto Grado” conferma l’intervento di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Sabrina Scampini.

Sempre presente lo stretto rapporto tra “Quarto Grado” ai suoi telespettatori: una community online molto attiva – i quartograders -, che ogni venerdì posta in diretta via social.