MUSE – TRENTO * MECCANICA QUANTISTICA: « TRA FILOSOFIA E TECNOLOGIE FUTURISTICHE, UNA SERATA CON RICERCATORI E PROFESSORI DEL CNR (24/4 – 18.30) »

15.35 - lunedì 22 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Meccanica quantistica: Tra filosofia e tecnologie futuristiche. Una serata con ricercatori e professori del CNR e di UniTrento. Mercoledì 24 aprile alle 18.30 al MUSE. Ingresso gratuito, prenotazione su www.muse.it.

Nel contesto dell’evento nazionale delle “ITALIAN QUANTUM WEEKS”, mercoledì 24 aprile alle 18.30 al Muse si terrà un incontro con Alessio Recati, Alberto Biella, Gianluca Rastelli, Andrea Vinante, Andrea Chiappini del CNR, Stefano Azzini e Pasquale Onorato del Dipartimento di Fisica dell’Università che dialogheranno insieme al Prof. Federico Laudisa del dipartimento di Lettere e Filosofia sul tema della “Meccanica quantistica: tra filosofia e tecnologie futuristiche”. L’evento è organizzato dal CNR e UniTrento e si propone come evento collaterale della mostra “QUANTO. La rivoluzione in un salto” in corso al MUSE fino al 15 giugno 2024.

Perché si parla tanto di Meccanica Quantistica? Cosa hanno a che fare i modelli atomici con i computer quantistici? Perché la teoria sembra essere tanto bizzarra da far pensare a Einstein che fosse sbagliata? La fisica quantistica – introdotta oltre un secolo fa per spiegare l’infinitamente piccolo – affascina da decenni l’immaginario collettivo per la sua stranezza. La teoria predice degli effetti che sembrano “paradossali” se inquadrati nel nostro modo di pensare intuitivo e se analizzati con la nostra percezione della realtà quotidiana.

Nel corso dell’incontro si parlerà delle leggi fondamentali, dei fenomeni più affascinanti della teoria quantistica, dei suoi aspetti filosofici e degli sviluppi attuali verso la realizzazione di tecnologie quantistiche. Dopo una prima parte di presentazione dei temi da parte dei relatori, sarà possibile colloquiare direttamente con gli esperti che illustreranno le ricerche quantistiche condotte a Trento.

Mostra “QUANTO. La rivoluzione in un salto”

Curata da MUSE e INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è un viaggio nella meccanica quantistica dai corpi celesti, agli atomi, fino al computer quantistico attraverso cinque tappe tra installazioni multimediali, scenografie immersive, exhibit fisici e digitali.

Italian Quantum Weeks

Evento diffuso su tutto il territorio nazionale, grazie all’ampia rete di partner scientifici che aderiscono, programmati in presenza e on-line e dedicati a un pubblico di tutte le età. L’obiettivo è diffondere il mondo dei quanti e le opportunità che la rivoluzione quantistica sta per portare. Le Italian Quantum Weeks vengono promosse da scienziati, ingegneri, divulgatori ed educatori italiani in occasione del World Quantum Day, previsto per il 14 Aprile.