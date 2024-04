“ASSOCIAZIONE PASTORI DELLA LESSINIA“ * RADUNO UFFICIALE: « 100 ESEMPLARI VERRANNO GIUDICATI A PIEVE TESINO (TN), IL 26 MAGGIO ORE 9.00 »

15.19 - lunedì 22 aprile 2024

Si terrà a Pieve Tesino (TN) domenica 26 maggio ore 9.00. Ben 100 Cani da Pastore della Lessinia e del Lagorai aspiranti capostipiti della razza verranno giudicati il prossimo 26 Maggio a Pieve Tesino (TN) per l’iscrizione nel libro delle origini “RSA”.

ENCI. Al via il 4° raduno ufficiale organizzato dalla Società Italiana Pastore della Lessinia e del Lagorai in collaborazione con la Pro Loco di Pieve Tesino e il Gruppo Cinofilo Trentino.

La manifestazione, che si svolge annualmente in località diverse, inizierà alle ore 9.00 al centro polifunzionale, in via G. Buffa. I 100 soggetti in mostra appartenenti a popolazioni di questa razza italiana in fase di recupero provenienti prevalentemente da Triveneto, Lombardia ed Emilia

Romagna verranno valutati da una terna di esperti giudici ENCI. I soli esemplari riconosciuti tipici entreranno di diritto come capostipiti nell’ambìto “Registro Supplementare Aperto”, libro genealogico attivato nel 2020 dall’ENCI.

I raduni ufficiali hanno registrato negli anni un’affluenza sempre maggiore, sia di partecipanti che di pubblico. Il successo in crescita esponenziale che sta riscuotendo ultimamente questa splendida razza italiana nella zona d’origine e non solo è dovuto alla bellezza e alla versatilità dei soggetti. I

Cani da Pastore della Lessinia e del Lagorai, utilizzati per centinaia di anni dai pastori transumanti, sono oggi sempre più presenti anche in contesti cinofili sportivi con risultati eccellenti. Il 26 Maggio sarà un’occasione da non perdere per gli appassionati cinofili e non solo per vedere contemporaneamente così tanti soggetti. Per approfondimenti www.pastorelessinialagorai.it.

La Società Italiana Pastore della Lessinia e del Lagorai (SIPaLL) si occupa da più di un decennio della salvaguardia dell’omonima razza e nel 2016 ha avviato le procedure per il riconoscimento ufficiale da parte di ENCI, ottenuto nel 2020. La SIPaLL cura l’organizzazione dei raduni ufficiali

autorizzati da ENCI.

Sul mensile Quattrozampe di Maggio 2024 www.quattrozampe.online/editoriali/ ci sarà un ampio servizio (dieci pagine) sul Cane da Pastore della Lessinia e del Lagorai a cura della Società Italiana Pastore della Lessinia e del Lagorai (SIPaLL).