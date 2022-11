PAT * EUREGIO: « INCONTRO FRA FUGATTI – KOMPATSCHER ED IL NUOVO CAPITANO DEL TIROLO, ANTON MATTLE » (VIDEOINTERVISTA)

14.36 - giovedì 24 novembre 2022

Euregio, incontro fra Fugatti, Kompatscher e il nuovo Capitano del Tirolo Anton Mattle. L’annuale Forum Eusalp che vive oggi il momento più significativo a Trento ha costituito anche l’occasione per un confronto diretto fra i tre presidenti dell’Euregio, la macro regione del Tirolo storico che il Trentino in questa fase sta presiedendo. Il presidente in carica, Maurizio Fugatti, assieme al collega altoatesino ha dato il benvenuto al nuovo capitano del Tirolo Anton Mattle.

Un incontro cordiale ma impostato sulla discussione concreta dei temi più importanti a partire dalla sostenibilità ambientale e dal tema dei trasporti. “Siamo per cercare soluzioni utili allo sviluppo dell’Euregio e per dare risposte ai cittadini sui temi fondamentali che caratterizzano i nostri territori” questo il messaggio finale di Fugatti, Kompatscher e Mattle.